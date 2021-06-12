В оперштабе дали пояснения по введенным ограничением против COVID-19

Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказала:

- В связи с осложнением ситуации с коронавирусом было принято оперативное решение по введению ряда ограничений и мэром подписан соответствующий указ.

1. С 15 по 19 июня не будут работать сотрудники тех организаций, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). Предприятия непрерывного цикла, а также учреждения, определенные указом президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 продолжат свою деятельность. Это, например, организации, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, аптеки и медицинские организации, те, кто осуществляют неотложные ремонтные работы и предоставляющие финансовые услуги.

Органы исполнительной власти города Москвы, включая прием посетителей и обработку корреспонденции, с 15 по 19 июня переходят в режим нерабочего дня. Численность работников, обеспечивающих функционирование этих органов в указанный период, определяется руководителем с учетом необходимости минимизации очного присутствия граждан на рабочих местах.

Все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.

2. Перейти на удаленный режим работы рекомендовано как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19 (не менее 30%). Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку. Вакцинированными мы считаем тех, кто получил хотя бы один компонент прививки.

3. До конца следующей недели (с 13 по 20 июня) временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов. Это территории с кафе и ресторанчиками, на которых есть общая зона с посадочными местами, где посетители, взяв еду, могут присесть и поесть - на территории торговых центров и других аналогичных местах.

4. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

5. В парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки.

Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточногорежима, в Москве не обсуждается и не планируется.

Она напомнила, что в последнюю неделю рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Также растет число людей, болеющих тяжело - число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек - это почти на 30% больше, чем неделю назад.

Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших. Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу.

"Мы продолжаем разворачивать дополнительные койки для борьбы с вирусом. Но если не остановить или хотя бы не замедлить темы роста заболеваемости, то любой, даже самой мощной медицинской системе чрезвычайно сложно совладать с таким резким ростом числа пациентов", - объяснила заммэра.

На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тысяч коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%. Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД.

Дополнительно мы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернется ГКБ №15 им. О.М. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на две тысячи коек. Также мы в ближайшие дни перепрофилируем еще пять поликлиник для диагностики коронавирусной инфекции, таким образом до середины недели число КТ-центров достигнет 30.

Мы понимаем, что москвичи хотят как можно скорее преодолеть эту угрозу, которая снова и снова подвергает риску нашу нормальную жизнь. Как это сделать?

Во-первых, лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких. Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции.

Во-вторых, сейчас особенно критическое значение получила необходимость вакцинироваться. Если вы до сих пор этого не сделали, то запланируйте поход за прививкой прямо на этих выходных. Прививку можно получить в поликлиниках, торговых центрах, парках.