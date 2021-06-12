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12.06.2021 14:03
Рубрика: Общество

В парке "Патриот" открыли обновленную экспозицию бронетанкового музея

Текст: Иван Петров
На территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" прошла торжественная церемония открытия музея бронетанковой техники. В нем собрано более 350 образцов бронетехники из 15 государств. Среди них порядка 60 экспонатов сохранились в мире к настоящему времени в единственном экземпляре (полный список бронетехники смотри ниже). А также около 40 машин, аналогичных которым в мире остались единицы.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Так, в качестве экспонатов в музее представлены танки Т-35 и Т-34 образца 1941 года, БТ-2, Т-50, Т-38, опытные машины, аналогов которым в мире не существует. Кроме того, посетители смогут увидеть сверхтяжелый танк "Маус" и самоходную мортиру "Карл", венгерские танки 40-х годов и много других уникальных бронемашин.

Фото: VORON SPb/ wikipedia.org
Самый мощный танк в мире: Почему в СССР не приняли на вооружение ИС-7

"Ничего равного нет не только в России, но и в мире, - заявил в ходе церемонии открытия директор парка "Патриот" Игорь Барсков. - Глубоко символично, что после масштабной реконструкции мы открываем обновленную экспозицию музея именно в День России. В первую очередь, это дань памяти тем, кто в далеком 1932 году принял решение заложить фундамент современной экспозиции. Всем тем, кто бережно сохранил до наших дней экспонаты и приумножил их число". Выставочный комплекс, по словам директора парка "Патриот", позволит посетителям оценить возможности исторических и современных образцов танковой техники, ощутить мощь русского оружия

Фото: Министерство обороны РФ

Исполняющий обязанности замначальника Национального центра управления обороной РФ Олег Искусков поблагодарил танкистов и отметил их "беззаветную преданность ратному долгу". По его словам, танкисты играли "во многом ключевую роль" в победах народа в войнах и вооруженных конфликтах.

Гости церемонии возложили цветы к памятнику танкистам и приняли участие в молебне, посвященном погибшим танкистам. Он прошел в часовне имени Дмитрия Донского на территории музея. Между крытыми павильонами, в которых размещена бронетехника, для гостей организовали концерт. Также сегодня пройдет показательное выступление десантников, будет организована выставка оружия. Для детей создали мини-танкодром, на котором детвора может прокатиться на маленьких танках.

Фото: Министерство обороны РФ

Справка "РГ"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Бронетехника нового поколения получит и защиту нового поколения

Центральный музей бронетанкового вооружения и техники основан в 1938 году. Сбор коллекции был начат еще в первой половине 30-годов, когда начались испытания танков и бронеавтомобилей на созданном в Кубинке автобронетанковом полигоне. Первыми экспонатами стали старые и несерийные танки "Рикардо", "Рено", "Виккерс 12 тонн", "Карден-Лойд", Т-18, ПТ-1, Т-24, Т-29.

Список уникальных образцов музея бронетехники, сохранившихся в единственном экземпляре

1. Средний танк Т-34 изготовления 1941г. - с большой долей вероятности единственный, изготовленный до начала Великой Отечественной войны, сохранившийся до наших дней.

2. Мотоброневагон МБВ-2-1

Отечественные Тяжелые танки и Самоходная артиллерия:

3. Тяжелый танк Т-35

4. Самоходная артиллерийская установка СУ-14-2

5. Самоходная артиллерийская установка СУ-100Y

6. Тяжелый танк КВ-85Г

7. Самоходная артиллерийская установка ИСУ-130 "Объект 249"

8. Самоходная артиллерийская установка СУ-152 "Объект 704"

9. Тяжелый танк ИС-2М (единственный полностью комплектный; его особенность - корпус образца 43 года с люком пробкой)

10. Тяжелый танк ИС-4 ("Объект 701")

11. Тяжелый танк ИС-7 ("Объект 260")

12. Опытная самоходная артиллерийская установка "Объект 268"

13. Опытный тяжелый танк "Объект 266"

14. Опытный тяжелый танк "Объект 277"

15. Опытный тяжелый танк "Объект 279"

16. Опытный тяжелый танк "Объект 770"

17. Опытная самоходная артиллерийская установка "Об.416"(СУ100)

18. Опытная самоходная артиллерийская установка "Об.105" (СУ- 100П)

19. Опытная самоходная артиллерийская установка "Об.120" (СУ- 152П)

20. Опытная самоходная артиллерийская установка "Об108" (СУ-152Г)

21. Опытная самоходная артиллерийская установка "Об.116" (СУ-152)

22. Опытный тяжелый БТР "Объект 112"

23. Самоходная прожекторная установка "Объект 117"

Отечественные средние танки, САУ на их базе.

Основные боевые танки СССР и России:

24. Самоходная артиллерийская установка СУ-122

25. Опытный средний танк Т-44МС

26. Опытная САУ СУ- 101 "Уралмаш"

27. Средний танк Т-54-1 (объект 137) (Т-54 обр. 46г.)

28. Средний танк Т-54-2 (объект 137) (Т-54 обр. 49г.)

29. Огнеметный танк "Объект 483"

30. Опытный средний танк "Объект 167" с ПТУР "Малютка"

31. Опытный средний танк "Объект 430"

32. Опытный средний танк "Объект 435"

33. Опытный ракетный танк "Объект 775"

34. Опытный ракетный танк "Объект 287"

35. Опытный ракетный танк "Объект 288"

36. Основной танк Т-80У("Об.219АС"). Данный экземпляр был выпущен в установочной партии с навесной ДЗ на ХЗТМ

37."Объект 292" (Основной танк Т-80 с пушкой 152мм)

38."Объект 781".Опытная боевая машина поддержки танков БМПТ с ракетно-пушечным вооружением

Отечественные легкие и плавающие танки.

Гусеничные бронетранспортеры. Техника десантных войск:

39. Легкий танк БТ-2

40. Опытный легкий танк Т-126

41. Легкий колесно-гусеничный танк Т-46-1(корпус)

42. Легкий танк Т-80

43. Опытная зенитная самоходная установка ЗСУ-37

44. Опытный плавающий танк К-90

45. Опытный плавающий бронетранспортер К-78

46. Опытная плавающая авиадесантируемая самоходная установка К-73-1. Также известна под обозначением АСУ-57П.

47. Плавающий танк "Объект 907" (ПТ-76М)

48 . Плавающий танк "Объект 906" (ПТ-85)

49. Опытный легкий танк "Объект 934"

50. Опытный легкий танк "Объект 685"

51. Авиадесантная самоходная артиллерийская установка АСУ-76 ("Объект 570")

52.Авиадесантная самоходная артиллерийская установка АСУ-57П ("Объект 574")

53. Авиадесантная самоходная артиллерийская установка АСУ К-90

54. Боевая машина десанта БМД-2 (опытная) от серийной отличается установкой 2-х курсовых пулеметов

Отечественные бронеавтомобили, бронетранспортеры, БМП:

55. Бронеавтомобиль БА-3М

56. Плавающий бронеавтомобиль ПБ-4

57. Бронеавтомобиль БА-21

58. Самоходная пушка КСП-76

59. Опытный бронетранспортер ЗИЛ-153

60. 2С14 (БТР-70 с пушкой "Жало")

61. Боевая машина пехоты "Объект 1200"

62. Колесно-гусеничная боевая машина пехоты "Объект 019"

63. Колесно-гусеничная боевая машина пехоты "Объект 911"

64. Боевая машина пехоты "Объект 914"

65. Боевая машина пехоты "Объект 769"

66. Боевая машина пехоты "Объект 680"

67. Боевая машина пехоты "Объект 681"

68. Боевая машина пехоты "Объект 765"

69. Боевая машина пехоты "Объект 688"

Бронетехника Великобритании:

70. Викккерс-Карден-Лойд

Бронетехника Германии периода Второй мировой войны:

71. 150мм Штурмовое пехотное орудие StuIG 33 B

72. 600-мм самоходная осадная мортира Gerat 041 "Karl" (Адам)

73. Сверхтяжелый танк " Maus"

74. Машина наблюдателя ("Кугельпанцер")

75. 88-мм самоходная артиллерийская установка "Waffentrager"

76. 128 мм тяжелая самоходная артиллерийская установка (СУ-128) на шасси VK 3001 (H)

77. 88 мм противотанковая самоходная артиллерийская установка "Ferdinand"

78. Противоминный трал

Бронетехника Венгрии:

79. Легкий танк "Толди-2"

80. Самоходная артиллерийская установка "Зриньи II"

Бронетехника Японии:

81. Самоходный кран Ри-Ки (захвачен Красной армией в Харбине)

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