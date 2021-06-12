В Подмосковье няня похитила ребенка

В Московской области женщина, которую пригласили посидеть с 2-летней девочкой, увела ребенка из дома. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, ведется розыск няни и малышки.

Об исчезновении дочки в правоохранительные органы Видного накануне сообщила местная жительница. Она пригласила в качестве няни свою знакомую. Вечером женщина ушла с девочкой в неизвестном направлении, и до сих пор не объявилась.

Следственный комитет начал проверку. Полиция начала оперативные мероприятия, добавили в пресс-службе ГУ МВД региона.