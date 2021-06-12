Власти Москвы не распространили выходные на каршеринг, такси и велопрокат

Столичный департамент транспорта обратился к горожанам с просьбой не выезжать из дома без крайней необходимости в период выходных дней. Тем не менее, все виды транспорта, в том числе и шеринговые сервисы продолжат работу, сообщает Telegram-канал ведомства.

Обязательно носите маску и перчатки. Берегите себя и окружающих. Это правда сейчас очень важно", - говорится в обращении. Параллельно дептранс намерен усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Все контролеры будут работать.

В ведомстве напомнили, что в такси необходимо надевать маску и перчатки. При пользовании каршерингом, велосипедами и электросамокатами рекомендуется обрабатывать поверхности антисептиками.