Власти Москвы приостановили работу ночных клубов и баров

Ограничения работы ночных клубов и баров в столице вводятся, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом агентству "Москва" заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, бары, боулинги, дискотеки и рестораны должны будут закрыть двери для посетителей с 23 до 6.00. В это время можно работать только на вынос. Ограничения будут действовать с 13 по 20 июня.

"Эта мера вынужденная, и большинство предприятий общественного питания не затрагивает, поскольку они заканчивают работу раньше, - уточнил Алексей Немерюк. - Это сделано, поскольку идет рост заболеваемости и наиболее высокие показатели роста среди молодежи, которые и являются любителями ночной жизни".