Все парковки в столице будут бесплатными 14 июня

В День России парковки в Москве стали бесплатными, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города. В субботу, 12 июня, и в понедельник, 14 июня, бесплатно можно будет стоять на всех улицах. А в воскресенье, 13 июня, придется платить за места, на которые действует повышенный тариф - 380 рублей в час.

Решение о введении бесплатной парковки на "продленные" выходные пока не принималось. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе режим нерабочих дней на период с 13 по 20 июня в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.