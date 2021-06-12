Дальний Восток отметит День России флешмобами и полетами на параплане

Дальневосточники первыми начали отмечать День России. В Республике Бурятия главный государственный праздник страны из-за сложной эпидемиологической обстановки пройдет в дистанционном формате.

Но в Южно-Сахалинске жители поучаствуют в масштабном флешмобе #МыРоссия. Свыше тысячи человек выстроятся на площадке за стадионом "Спартак" в самую большую карту Российской Федерации.

В Магадане самым ярким событием праздничного дня станет фестиваль "Территория дружбы". В районах области пройдут разнообразные конкурсы рисунков, викторины, игры, акции - всего более 40 мероприятий. Любителям острых ощущений энтузиасты предлагают совершенно бесплатно совершить полет на параплане под руководством опытных инструкторов.

В Хабаровском крае жителей приглашают присоединиться к флешмобу #ОкнаРоссии и украсить окна своих квартир флагами, наклейками и рисунками, посвященными Дню России, а затем выложить фотографии и истории о своем городе и героях в социальных сетях под хештегами #МыРоссия и #СтранаПобедителей.

Камчатка отметит День России вручением паспортов, играми и праздником первой рыбы. Любители активного отдыха смогут совершить конные прогулки к рекам Авача и Тихая, а также однодневную экскурсию к водопаду на горе Острая и полюбоваться красотами полуострова.

В Приморье пройдет акция "Дети России - Надежда России!". Маленьких гостей ждут разнообразные конкурсы и задания, танцевальные представления, мастер-классы по росписи игрушек, аквагриму. Дальневосточные дизайнеры организуют показ "Тропа леопарда".

Жителей Читы приглашают принять участие в фестивале музыкальной культуры и вкусов народов Забайкалья "Люди и солнце", который пройдет на главной площади города.