В МЧС спрогнозировали пик паводка на Камчатке

По данным камчатских метеорологов, в бассейне реки Пенжина в эти дни, с 10 по 15 июня, ожидается пик прохождения весенне-летнего половодья на реках Пенжина и Оклан. Правда, пока прогнозы, к счастью, не сбылись. Даже, наоборот, в пресс-службе МЧС России с осторожным оптимизмом отмечают небольшой спад уровней воды на двух речках.

Ранее в Пенжинском районе в нескольких населенных пунктах подтопленными оказались, жилые дома, придворовые постройки и даже вертолетная площадка.

"По последним данным, уровень воды в реке Пенжина в окрестностях села Слаутного снизился с 951 до 946 сантиметров. При этом опасным уровнем реки является отметка в 950 сантиметров. По-прежнему остаются подтоплеными 33 придомовые территории, из них 10 жилых домов, а также территории водозабора, трансформаторной подстанции, котельной, водонапорной башни, пожарного поста, вертолётной площадки. Уровень той же реки в окрестностях села Аянка снизился с 852 до 841 сантиметра. Уровень воды в реке Энычаваям в окрестностях села Таловка не изменился и составляет 341 сантиметр, подтопленными так же остаются восемь жилых домов. Уровень опасного явления для реки - 420 сантиметров", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

В подтопленных районах работают спасатели из числа аэромобильной группировки и Камчатского спасательного центра МЧС России. Они помогают в восстановлении транспортного доступа к вертолетной площадке в селе Аянка и совместно с представителями местной администрации осуществляют подворовые обходы и оказывают адресную помощь населению.

В селе Слаутном спасатели помогают людям поднимать имущество на верхние этажи и крыши домов, наладили лодочное сообщение, доставку врачей к людям, которые нуждаются в медицинской помощи, доставку питьевой воды.

Всего за два дня были эвакуированы 62 человека, из них 31 ребенок. Часть людей поселили у родственников, для остальных развернут пункт временного размещения. МЧС ведет постоянный мониторинг паводковой обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов.