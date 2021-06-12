В МЧС спрогнозировали пик паводка на Камчатке

Новости

Задержан второй за неделю чиновник Минобрнауки 13:40
СК возбудил уголовное дело после похищения девочки в Видном 13:37
Марюс Вайсберг показал каст американского ремейка "Иронии судьбы" 13:29
Греция продлила до 21 июня прежний порядок въезда граждан России 13:06
Мадуро потребовал разблокировать средства на приобретения вакцины 12:58
Переболевшая COVID Лера Кудрявцева рассказала про "ковидные хвосты" 12:42
Скончался шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский 12:30
Путин заявил, что не переживает по поводу оскорблений Байдена 12:25
Видео: Иностранцы рассказали, за что они любят Россию 12:25
Президент Беларуси направил поздравления всем россиянам с Днем России 12:18
Названа опасность смены климата после перенесенного COVID-19 12:03
Головин: Мы можем биться с Бельгией 11:58
Актриса и автор фэнтези-бестселлеров Люсинда Райли умерла в 55 лет 11:53
Двенадцать человек пострадали при стрельбе в американском Остине 11:52
Внутри движения BLM в США разразился крупный скандал 11:50
В России появится правкомиссия по садоводческим товариществам 11:46
Окончание изоляции в Великобритании может быть отложено на месяц 11:43
Видео: Наталия Орейро по-русски поздравила россиян с праздником 11:40
Россияне рассказали, представителей каких профессий считают самыми красивыми 11:40
Ловчев: Не вижу, чем сборная России может удивить на Евро 11:37
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины 10:52
В Минпромторге исключили дефицит упакованной воды после введения маркировки 10:46
В России уменьшилось число сторонников наличных денег 10:27
В Подмосковье няня похитила ребенка 10:04
В Подмосковье фура врезалась в машину ДПС: погиб полицейский 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
12.06.2021 13:26
Рубрика: Происшествия

В МЧС спрогнозировали пик паводка на Камчатке

Текст: Тимофей Борисов
По данным камчатских метеорологов, в бассейне реки Пенжина в эти дни, с 10 по 15 июня, ожидается пик прохождения весенне-летнего половодья на реках Пенжина и Оклан. Правда, пока прогнозы, к счастью, не сбылись. Даже, наоборот, в пресс-службе МЧС России с осторожным оптимизмом отмечают небольшой спад уровней воды на двух речках.

Ранее в Пенжинском районе в нескольких населенных пунктах подтопленными оказались, жилые дома, придворовые постройки и даже вертолетная площадка.

Фото: Пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО
На Чукотке паводок подтопил более 40 домов в двух селах

"По последним данным, уровень воды в реке Пенжина в окрестностях села Слаутного снизился с 951 до 946 сантиметров. При этом опасным уровнем реки является отметка в 950 сантиметров. По-прежнему остаются подтоплеными 33 придомовые территории, из них 10 жилых домов, а также территории водозабора, трансформаторной подстанции, котельной, водонапорной башни, пожарного поста, вертолётной площадки. Уровень той же реки в окрестностях села Аянка снизился с 852 до 841 сантиметра. Уровень воды в реке Энычаваям в окрестностях села Таловка не изменился и составляет 341 сантиметр, подтопленными так же остаются восемь жилых домов. Уровень опасного явления для реки - 420 сантиметров", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

В подтопленных районах работают спасатели из числа аэромобильной группировки и Камчатского спасательного центра МЧС России. Они помогают в восстановлении транспортного доступа к вертолетной площадке в селе Аянка и совместно с представителями местной администрации осуществляют подворовые обходы и оказывают адресную помощь населению.

В селе Слаутном спасатели помогают людям поднимать имущество на верхние этажи и крыши домов, наладили лодочное сообщение, доставку врачей к людям, которые нуждаются в медицинской помощи, доставку питьевой воды.

Всего за два дня были эвакуированы 62 человека, из них 31 ребенок. Часть людей поселили у родственников, для остальных развернут пункт временного размещения. МЧС ведет постоянный мониторинг паводковой обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Паводки в России

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
Путин назвал помощь странам с вакциной от COVID ответственностью РФ перед миром
За сутки в России подтверждено 13 510 случаев COVID-19 в 85 регионах
Путин заявил, что Байден радикально отличается от Трампа
Головин: Мы можем биться с Бельгией
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями