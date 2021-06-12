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Рубрика: Происшествия

В Приморье на озере Ханка нашли лодку с ребенком, родителей ищут

Текст: Ольга Коваль

В Приморском крае ведут поиски семейной пары, пропавшей на озере Ханка. Их маленького ребенка обнаружили в лодке в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

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"10 июня семья из трех человек, включая трехлетнего мальчика, вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень-Рыболов. На следующий день местные жители, не найдя в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором обнаружили в семи километрах от места привала. В ней находился ребенок в тяжелом состоянии из-за переохлаждения", - говорится в сообщении ведомства.

На месте ЧП сейчас работают следователи-криминалисты. По предварительной версии, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и выпали за борт.

Известно, что малыш находится в больнице под наблюдением врачей.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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