В Приморье на озере Ханка нашли лодку с ребенком, родителей ищут

В Приморском крае ведут поиски семейной пары, пропавшей на озере Ханка. Их маленького ребенка обнаружили в лодке в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

"10 июня семья из трех человек, включая трехлетнего мальчика, вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень-Рыболов. На следующий день местные жители, не найдя в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором обнаружили в семи километрах от места привала. В ней находился ребенок в тяжелом состоянии из-за переохлаждения", - говорится в сообщении ведомства.

На месте ЧП сейчас работают следователи-криминалисты. По предварительной версии, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и выпали за борт.

Известно, что малыш находится в больнице под наблюдением врачей.