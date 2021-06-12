В День России Саранск отметил свое 380-летие

В День России Саранск встретил свое 380-летие. Свой юбилей город отметил чередой праздничных мероприятий: на главной площади столицы республики прошли фестивали, концерты, выставки и даже чемпионат Мордовии по рубке шашкой. Кроме того, сегодня подвели итоги конкурса на лучшую сувенирную почтовую открытку "Я люблю Саранск!".

Торжества начались рано утром. Участники шествия на Советской площади развернули огромный флаг России. А на центральных улицах города волонтеры раздали 500 российских флагов и 5000 ленточек цветов триколора.

- Сегодня мы признаемся в любви к своей малой родине, любви к России, - пояснила волонтер МГЕР Алена Демидова.

Участниками концерта "Россия многонациональная" стали представители многочисленных национально-культурных автономий республики. А затем площадь превратилась в гигантское художественное полотно - здесь развернулся конкурс детских рисунков на асфальте.

У Мемориального музея военного и трудового подвига можно было не только отведать настоящей солдатской каши из полевой кухни, но и записаться на контрактную службу в российскую армию на мобильном пункте Минобороны РФ.

"Изюминкой" праздничной программы в этом году стал Чемпионат Мордовии по рубке шашкой "Казарла" с участием Саранского хуторского казачьего общества "Троицкое". Как известно, именно стрельцы и сторожевые казаки были первыми жителями города, основанного как крепость на рубежах Российского государства в 1641 году.

- В нашем хуторском обществе состоят только потомственные казаки, - рассказал "РГ" глава Мордовского отделения Федерации рубки шашкой "Казарла" Роман Бородин. - Впервые такие состязания мы провели два года назад. На сей раз в чемпионате участвовали 35 человек - кроме местных казаков, свое мастерство показали гости из Москвы, Пензы, Ульяновска, Саратова.

В зависимости от уровня владения шашкой, участники турнира были разделены по категориям, которые отличались по цвету пояса (темляка) - белый, желтый, красный. Казаки демонстрировали собравшимся свое умение, одним ударом разрубая бутылки и пучки лозы. Победителем среди самых опытных рубак - "красных темляков" - стал гость из Пензы Александр Угроватов. Второе и третье места заняли саранские казаки Дмитрий Копнинцев и атаман "Троицкого" Владимир Рыбин.

В этот день награды получили и победители конкурса на лучшую почтовую сувенирную открытку к юбилею города "Я люблю Саранск!".

- Всего на конкурс поступило 111 рисунков и фотоснимков, - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мордовии Марина Челак. - В детской возрастной группе первое место поделили Алена Баранова и Ангелина Рожкова - воспитанницы художественных школ Саранска. Среди взрослых первое место жюри присудило Татьяне Никишаниной (Щурковой). А в номинации "Фотоработы" победу одержала представительница взрослой возрастной группы Юлия Авдеева из Рузаевки.

Работы победителей стали основой для юбилейных открыток. Каждая из них выпущена тиражом 1000 экземпляров.

Торжества в Саранске продлятся до позднего вечера. В финале праздника над городом прогремит праздничный салют.