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Рубрика: Общество

В День России Саранск отметил свое 380-летие

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В День России Саранск встретил свое 380-летие. Свой юбилей город отметил чередой праздничных мероприятий: на главной площади столицы республики прошли фестивали, концерты, выставки и даже чемпионат Мордовии по рубке шашкой. Кроме того, сегодня подвели итоги конкурса на лучшую сувенирную почтовую открытку "Я люблю Саранск!".
По традиции, 12 июня для жителей Саранска - двойной праздник. Фото: Николай Гагарин По традиции, 12 июня для жителей Саранска - двойной праздник. Фото: Николай Гагарин
По традиции, 12 июня для жителей Саранска - двойной праздник. Фото: Николай Гагарин

Торжества начались рано утром. Участники шествия на Советской площади развернули огромный флаг России. А на центральных улицах города волонтеры раздали 500 российских флагов и 5000 ленточек цветов триколора.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
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- Сегодня мы признаемся в любви к своей малой родине, любви к России, - пояснила волонтер МГЕР Алена Демидова.

Участниками концерта "Россия многонациональная" стали представители многочисленных национально-культурных автономий республики. А затем площадь превратилась в гигантское художественное полотно - здесь развернулся конкурс детских рисунков на асфальте.

У Мемориального музея военного и трудового подвига можно было не только отведать настоящей солдатской каши из полевой кухни, но и записаться на контрактную службу в российскую армию на мобильном пункте Минобороны РФ.

"Изюминкой" праздничной программы в этом году стал Чемпионат Мордовии по рубке шашкой "Казарла" с участием Саранского хуторского казачьего общества "Троицкое". Как известно, именно стрельцы и сторожевые казаки были первыми жителями города, основанного как крепость на рубежах Российского государства в 1641 году.

- В нашем хуторском обществе состоят только потомственные казаки, - рассказал "РГ" глава Мордовского отделения Федерации рубки шашкой "Казарла" Роман Бородин. - Впервые такие состязания мы провели два года назад. На сей раз в чемпионате участвовали 35 человек - кроме местных казаков, свое мастерство показали гости из Москвы, Пензы, Ульяновска, Саратова.

В зависимости от уровня владения шашкой, участники турнира были разделены по категориям, которые отличались по цвету пояса (темляка) - белый, желтый, красный. Казаки демонстрировали собравшимся свое умение, одним ударом разрубая бутылки и пучки лозы. Победителем среди самых опытных рубак - "красных темляков" - стал гость из Пензы Александр Угроватов. Второе и третье места заняли саранские казаки Дмитрий Копнинцев и атаман "Троицкого" Владимир Рыбин.

В этот день награды получили и победители конкурса на лучшую почтовую сувенирную открытку к юбилею города "Я люблю Саранск!".

Фото: iStock
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- Всего на конкурс поступило 111 рисунков и фотоснимков, - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мордовии Марина Челак. - В детской возрастной группе первое место поделили Алена Баранова и Ангелина Рожкова - воспитанницы художественных школ Саранска. Среди взрослых первое место жюри присудило Татьяне Никишаниной (Щурковой). А в номинации "Фотоработы" победу одержала представительница взрослой возрастной группы Юлия Авдеева из Рузаевки.

Работы победителей стали основой для юбилейных открыток. Каждая из них выпущена тиражом 1000 экземпляров.

Торжества в Саранске продлятся до позднего вечера. В финале праздника над городом прогремит праздничный салют.

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