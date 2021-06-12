В Нижнем Новгороде презентовали уникальную книгу к 800-летию города

В преддверии Дня России в Нижнем Новгороде презентовали уникальный двухтомник "Восемь столетий истории Нижнего Новгорода" - сначала в рамках Клуба-800 "Российской газеты", а чуть позже - в Техническом Университете.

Уникальность книги в том, что это первая попытка масштабного научного осмысления восьми веков Нижегородской области, написанная в одном стиле (достаточно популярном) и оформленная невероятно качественно. Более тысячи страниц изобилуют уникальными документами (в том числе XII века и в том числе рассекреченными), картами, рисунками, схемами.

Как рассказала, руководитель проекта - доктор исторических наук, заведующая кафедрой "Методология, история и философия науки" Нижегородского государственного технического университета (НГТУ имени Алексеева) Елена Гордина, впервые за последние пятьдесят лет предпринята попытка обобщения всей истории города на таком уровне. Идея такого коллективного труда давно витала среди историков, но работа была начата только в 2017 году, благодаря поддержке "Центра 800" и программе развития опорного университета, реализуемой в НГТУ.

На презентации сборника в НГТУ министр культуры региона Олег Беркович отметил, что это уникальная работа огромного авторского коллектива - шести ведущих вузов города.

-Наверное, это мой самый любимый проект в рамках 800-летия Нижнего Новгорода, - добавил министр. - Огромное спасибо всем авторам за уникальное издание. И, конечно же, спасибо экспертному совету 800-летия и "Центру 800", который этот проект вовремя поддержал, дав сначала один, а потом и второй грант на издание. Только со знаниями и большой любовью к городу мы можем сделать его лучше.

Пока выпущено подарочное издание с тиражом в 50 экземпляров. Совсем скоро напечатают еще тысячу экземпляров, которые разойдутся по школам, библиотекам, вузам, музеям и ведущим турагентствам Нижегородской области. Кроме того, в 2021 году издадут еще четыре тысячи экземпляров двухтомника.

Елена Гордина добавила, что на основе этого издания можно будет в недалеком будущем составлять школьные учебники и сделать аудиоверсию книги.

Кстати

Во флагманском магазине "Нижний 800" любой желающий может приобрести книги, посвященные городу. Например, альбомы: "Кафедральный собор во имя благоверного князя Александра Невского", "Нижний - 800", "Нижний Новгород: тайны, Легенды, истории", "Нижегородские художественные промыслы", "Максим Горький и Нижний Новгород: вокруг музеев" (с редкими архивными документами), "Нижний Новгород 100 лет назад, "Наш Кулибин".

Скоро появится в продаже уникальная книга "Историко-культурный атлас" с технологиями дополненной реальности (при наведении смартфона на картинку читатель сможет на экране гаджета просмотреть тематические видео).