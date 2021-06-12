12 июня в Уфе впервые вручили удостоверения "Дети войны" десяти жителям города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, торжественная церемония прошла на площади Ленина. В числе первых удостоверение получил хирург-онколог, заслуженный врач Башкирской АССР и РСФСР Рашит Бадыков, который разработал и внедрил в клиническую практику реконструктивно-пластические операции на бронхах и трахее, усовершенствовал и внедрил унифицированные методы операций на пищеводе и кардии. Удостоверение вручили и обладательнице званий "Заслуженный учитель РФ" и "Народный учитель Российской Федерации" Лизе Агадуллиной, которая 45 лет проработала в системе образования Уфы. Также документальное подтверждение статуса "Дети войны" в этот день дали воспитателю-методисту, изобретателю, железнодорожнику, поэтам и писателям Уфы.

Напомним, 25 марта 2021 года был принят закон Республики Башкортостан "О детях войны", который утвердил меры социальной поддержки для жителей республики, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи и внеочередное оформление путевки в организации стационарного социального обслуживания.

Кстати

Всего в Башкирии живут более 189 тысяч детей войны, из которых более 50 тысяч в Уфе.