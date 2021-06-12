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12.06.2021 11:00
Рубрика: Культура

Новосибирские театры отправились на летние гастроли по стране

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В течение июня театральные коллективы Новосибирской области представят свои спектакли зрителям нескольких городов страны. В гастрольной программе - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Воронеж.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева отметила, что участие в фестивалях позволяет театрам быть в курсе современных тенденций, расширять свои границы и знакомиться с опытом коллег.

Фото: Олег Богданов
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- Важность гастрольных туров в том, чтобы познакомить разную публику с творчеством наших театров и популяризировать новосибирскую театральную школу на российской сцене, - сказала Наталья Ярославцева.

Открыл летний гастрольный сезон Новосибирский государственный академический молодежный театр "Глобус". На сцене Московского Губернского театра новосибирцы показали спектакль "Русский роман". Драматический театр "Старый дом" 9 и 10 июня представил на XI Платоновском фестивале искусств в Воронеже спектакль "Идиот", у которого в этом году было рекордных 11 номинаций на премию "Золотая маска" (обладателем награды стал актер Тимофей Мамлин).

- Спектакль "Идиот" Андрея Прикотенко, созданный в новосибирском театре "Старый дом", - одно из самых громких событий прошлого театрального сезона. Мы очень рады, что эта команда впервые приехала к нам на фестиваль, - сказала руководитель отдела фестивальных программ Платоновского фестиваля искусств Раиса Ждан.

Молодежный драмтеатр "Первый театр" принимает участие во всероссийском фестивале театрального искусства "Арлекин", в рамках которого 11 июня на сцене Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Зазеркалье" представил спектакль-антиутопию "Лунный эпизод".

Фото: Ксения Бубенец
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- Мы рады поехать на фестиваль "Арлекин" - один из самых престижных театральных фестивалей для детей и подростков. Нам удалось в прошлом году выиграть премию на постановку спектакля от фестиваля "Арлекин" и получить грант проекта "Культура малой Родины". И как результат - везем нашего Незнайку в Санкт-Петербург, - поделился режиссер, художественный руководитель "Первого театра" Павел Южаков.

Новосибирский областной театр кукол 7-12 июня покажет свою постановку "Не кормите мусорного дракона" жителям Маслянинского района Новосибирской области, а 22 июня примет участие в международном фестивале кукольных и синтетических театров "Кукарт" в Санкт-Петербурге, куда везет спектакль "Когда папа вернется с войны".

Новосибирский академический драматический театр "Красный факел" ждут зрители Нижегородского театра юного зрителя. Там в рамках фестивальной программы "Золотая маска" 30 июня и 1 июля пройдут показы спектакля "Дети солнца" по одноименной пьесе Максима Горького в постановке Тимофея Кулябина. У спектакля шесть номинаций на главную театральную премию 2020 года и, собственно, премия "Золотая маска" за "Лучшую мужскую роль второго плана": ее обладателем стал артист театра Андрей Черных.

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