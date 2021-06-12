Школьники Красноярска нарисовали на асфальте карту России

Ученики красноярских школ изобразили мелом на асфальте карту Российской Федерации.

25-метровый рисунок, сделанный за час руками 50 ребят, появился в парке "Молодежный" столицы края. Закончив работу, дети встали по контуру карты с флагами в руках. Это была финальная часть акции, организованной Российским движением школьников и Общероссийским народным фронтом к 12 июня - Дню России, рассказали в Красноярском отделении ОНФ.

По словам юных участников акции, создавая рисунок, они чувствовали гордость за страну, за то, что живут в России, и "вкладывали частичку души в эту работу".