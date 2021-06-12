Сибирские генетики выявили влияние вакцинации на мужскую фертильность

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в ходе тщательных экспериментов на лабораторных животных выяснили, что вакцинация благотворно влияет на способность мышей к воспроизводству. По мнению генетиков, результаты этой работы в перспективе могут быть полезны в области репродуктивной медицины, но уже в обозримом будущем пригодятся в животноводстве. Первые выводы специалисты опубликовали в научном журнале Reproduction.

Новосибирские генетики не первый год занимаются изучением влияния климатических зон на способность местного населения к воспроизводству. Этнографические наблюдения показывают, что народы, живущие на территориях со значительной паразитарной нагрузкой, то есть с большим разнообразием потенциально опасных для человека микроорганизмов, нередко отличаются высоким уровнем рождаемости. По мнению ученых, это может быть частью механизма адаптации, своеобразным ответом на внешнюю угрозу.

В Центре генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН изучили как работает этот механизм на примере лабораторных мышей. А в качестве паразитарной нагрузки была выбрана процедура вакцинации. Как отмечает руководитель центра, доктор биологических наук профессор Михаил Мошкин, в основе прививки от болезней лежат схожие процессы. "В организм попадает чужеродный белок, который распознает иммунная система и вырабатывает антитела к нему" - поясняет ученый.

По сути, любая вакцина запускает каскад процессов одного рода. В ходе исследований никакого отрицательного влияния на фертильность выявлено не было, а вот положительный эффект наблюдается. От вакцинированных самцов мышей родилось примерно на треть больше потомства, чем от тех, что привиты не были.

Эти данные открывают интересные перспективы для животноводов, для которых количество и качество потомства скота имеет принципиальное значение. На данном этапе ученые не могут гарантировать, что результаты, полученные на мышах, можно со стопроцентным совпадением транслировать, например, на коров или свиней. Но, по их мнению, вакцинация совершенно точно способна улучшать производительность животных в плане потомства.

Причем речь идет не только о количестве. Эмбрионы, зачатые вакцинированными самцами, оказались несколько крупнее, чем те, что были получены от контрольной группы мышей. А самки гораздо тщательнее заботились о потомстве "из-под прививки".

- Для самок мышей отказ выкармливать свое потомство - довольно обычное явление, которое встречается довольно часто, но в отношении потомков вакцинированных самцов этого практически не происходило, - отмечает Михаил Мошкин.

По мнению исследователей, этот фактор также стал следствием включения механизмов популяционной защиты. Вероятно, влияние вакцины на организм самца передает будущей матери информацию о том, что для популяции существует угроза. Значение потомства для самки возрастает. Ученые продолжают более детальные исследования в этом направлении. Одной из основных целей работы на данный момент стало более детальное изучение механизмов обнаруженных взаимосвязей.