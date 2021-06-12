В Приангарье ввели новые ограничения из-за COVID-19

Дополнительные ограничительные меры в связи с осложнением эпидемиологической ситуации ввели в Иркутской области. Темпы распространения коронавирусной инфекции ускорились, и, по словам главы региона, нужно готовиться к увеличению числа заболевших.

Губернатор Игорь Кобзев внес изменения в указ "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства региона.

Новые ограничения введены с 12 июня по 9 июля. В этот период общественным объединениям, трудовым коллективам и ряду других организаций предстоит "воздержаться от проведения мероприятий с очным участием граждан", говорится в сообщении пресс-службы.

Запрещаются развлекательные, досуговые мероприятия, кроме концертов, спектаклей, услуг музеев и зоопарков (они должны проводиться с соблюдением всех эпидемиологических ограничений). Спортивные и физкультурные состязания будут проходить без зрителей.

Для проверки соблюдения указа участятся рейды.

Напомним, ранее губернатор рекомендовал руководителям муниципалитетов Иркутской области ограничить проведение зрелищно-развлекательных и праздничных мероприятиях на улицах, в парках, скверах, у водоемов и на других территориях. Власти не планировали отменять культурно-массовые мероприятия. "Но перенести их нужно. Это необходимо для того, чтобы не уйти в жесткие ограничения", - цитировала Игоря Кобзева пресс-служба.