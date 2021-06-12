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12.06.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

На директора санатория в Кисловодске завели дело о растрате

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае завели уголовное дело на директора центра медицинской реабилитации "Луч". Его подозревают в превышении должностных полномочий и имущественном ущербе, заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

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По версии следователей, с декабря 2018 года по октябрь 2019 директор санатория в Кисловодске, который принадлежит министерству здравоохранения России, распорядился разместить в реабилитационном центре около 30 его знакомых, которые не оплачивали предоставленных услуг. В результате размер ущерба бюджету РФ составил более 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и пункту "б" части второй статьи 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").

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