На склоне горы Машук развернули 72-метровый флаг России

На горе Машук развернули гигантский триколор. Полотно площадью в 1,4 тысячи квадратных метра подняли на склон вершины жители Пятигорска.

- Сегодня мы с молодежью Пятигорска рано утром поднялись на гору Машук и водрузили на горе флаг Российской Федерации, флаг длиной 72 метра и шириной 20 метров. Пятигорск, Кавказские Минеральные Воды - это наша родина, наша страна, - заявил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов на своей странице в Instagram.

Восхождение, приуроченное ко Дню России, было запланировано на рассвете 12 июня. В нем приняли участие около 200 человек, которых сопровождали инструкторы и спасатели. Развернули полотно на панорамной площадке горы у самой вершины.