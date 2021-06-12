На Ставрополье спрогнозировали рекордный урожай яблок

В Ставропольском крае готовятся убрать рекордный урожай яблок - около 45 тысяч тонн. При этом в регионе так и не решили проблему с плодохранилищами.

Садоводы края в основном специализируются именно на этой культуре. Так, по данным краевого министерства сельского хозяйства, площадь яблоневых садов Ставрополья превышает четыре тысячи гектаров (без учета личных подсобных хозяйств), при этом ежегодно закладываются новые. Особой популярностью пользуются высокоинтенсивные технологии возделывания, которые позволяют получать урожай уже на второй год после высадки. Местные аграрии выращивают сорта от ранних летних до поздних зимних: "гала", "голден делишес", "делишес", "гренни смит" и другие.

- Наша задача - увеличивать площади садов, чтобы в полной мере обеспечивать россиян отечественными яблоками. Только этой весной в крае заложили порядка 200 гектаров, осенью деревья высадят еще на 400 гектарах, - сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства края Владимир Ситников.

В этом году в регионе для садоводов сложились благоприятные погодные условия, поэтому есть все шансы побить рекорд двухлетней давности, когда было собрано 43 тысячи тонн плодов. Во многом такой результат обеспечили именно суперинтенсивные сады. Сейчас на Ставрополье продолжают реализовывать инвестиционные проекты в этой сфере. Так, в СХП "Пролетарская воля" (Предгорный округ) с 2019 по 2023 год планируют высадить деревья на площади 123,9 гектара, прогнозируемый урожай составит 4,3 тысячи тонн.

Руководитель ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов отмечает, что одна из главных проблем тех, кто занимается выращиванием яблок, - недостаток хранилищ. Так, в Ставропольском крае можно сохранить только 20 тысяч тонн продукции.

- Это очень мало. Я считаю, что у нас должны быть холодильные мощности не менее чем на 100 тысяч тонн, чтобы можно было даже принимать товар из соседних регионов. Ведь яблоками активно занимаются в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане. Ставрополье же удачно расположено с точки зрения логистики, - пояснил Ширинов.

Он отметил, что из-за проблем с логистикой теряется около 30 процентов уже собранных фруктов.

- Некоторые садоводы сами строят хранилища, но этого недостаточно. Банки же не очень охотно финансируют проекты строительства таких объектов. А недавно еще и подскочили цены на материалы, что тоже скажется на введении таких мощностей. Если бы банки пошли навстречу и финансировали садоводов под залог строящихся объектов, это стало бы дополнительной мотивацией для бизнеса, - считает Ширинов. - Отечественные фрукты пользуются спросом, их не хватает. Бывает, импортные яблоки выдают за российские. Поэтому нужно выстраивать всю производственную цепочку - от закладки садов до хранения и реализации.