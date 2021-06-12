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12.06.2021 15:54
Рубрика: Общество

Фестиваль "Блогеры России" впервые пройдет в шести городах

Текст: Александр Алексеев

Самые популярные российские тик-токеры и музыканты, активно совмещающие карьеру с блогерством - например, Тимати, примут участие в большом open-air фестивале, который в День России пройдет на открытых сценах шести городов.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Это яркое музыкально-социальное событие состоится уже в шести городах: Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Красноярске, Владивостоке и Екатеринбурге. В этом году фестиваль приурочен ко Дню России и Международному дню блогера.

В его программе - встречи с популярными блогерами, концерты (Тимати, который выступит в Олимпийском парке Сочи, наверняка, исполнит треки со своего нового мини-альбома "Шипы и розы"), специальные зоны для катания на роликах и съемок креативных селфи. А также - много интересного общения, дискуссий, встреч и ответов на вопросы, в том числе, посвященные блогерству, творчеству и реализации себя в социальной жизни.

Кульминацией фестиваля станет специальный флешмоб "Воздушная красота". Во время него каждый участник получит белую, синюю или красную атласную ленту. Все смогут закрепить свою ленту на специальной сетке, которую затем поднимут в воздух. В итоге - в шести городах получатся масштабные и праздничные инсталляции с флагом России.

Вот где пройдет фестиваль:

Фото: Сергей Шахиджанян/ТАСС
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Санкт-Петербург - пляж "Парка 300-летия Санкт-Петербурга".

Владивосток - Набережная Цесаревича (Корабельная набережная, 21).

Красноярск - Площадь Мира.

Сочи - Олимпийский парк, медальная площадь "Сириуса".

Ростове-на-Дону - Западная площадь у центрального входа стадиона "Ростов Арена".

Екатеринбург - ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина 230).

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