Глава Выборгского района Ленобласти Ильдар Гилязов умер от COVID-19

Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов 12 июня скончался от коронавирусной инфекции.

Как сообщает официальный Телеграм-канал администрации региона, он был госпитализирован в областную клиническую больницу в связи с тяжелым течением заболевания.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким Ильдара Гилязова. По словам главы региона, его уважали и любили жители Выборгского района и всей области.

Ильдару Гилязову было 57 лет. Он возглавил Выборгский район в ноябре 2020 года после ухода предыдущего главы в отставку.