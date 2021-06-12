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12.06.2021 17:30
Рубрика: Культура

К юбилею режиссера Александра Сокурова в Петербурге покажут его фильмы

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Режиссер Александр Сокуров 14 июня отметит 70-летие. В Петербурге, родном городе классика современного кино, подготовлены программы, посвященные его юбилею.
Фото: Пресс-служба кинокомпании Proline Film Фото: Пресс-служба кинокомпании Proline Film
Фото: Пресс-служба кинокомпании Proline Film

Кинотеатр "Аврора" покажет 14 июня фильм "Фауст", созданный в 2011 году, победитель 68-го Венецианского фестиваля. Это четвертая часть кинотетралогии Сокурова о природе власти (остальные - "Молох", "Телец", "Солнце"). Сюжетной основой стала первая часть поэтической драмы Гете, где повествование, в основном, строится на любовной линии Фауст - Маргарита. Сценарист Юрий Арабов написал сценарий на русском языке, потом текст был переведен на немецкий, но не современный, а архаичный, времен Гете. В главных ролях - Луи-До де Ланкесэ, Бенджамин Утцерат, Венсан Немет, Джоанна Кортальс Альтс.

Фото: Киностудия "Лендок"
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Андрей Сигле, продюсер фильма "Фауст", написал музыку к картине. В записи музыки, которая проходила в Большом зале петербургской Филармонии, принимал участие симфонический оркестр под руководством Юрия Темирканова. Музыканты играли не только на сцене, но и в зале, и за кулисами. Александр Сокуров принимал участие в записи оркестра.

15 июня можно увидеть фильм "Франкофония" (2015) - о судьбе уникальной коллекции произведений искусства и исторических реликвий Лувра во время фашистской оккупации. Эта французско-немецкая картина одновременно документальное кино и историческая драма, медленная прогулка по музейным залам, политическое и культурологическое высказывание об искусстве как атрибуте власти и истории. На Венецианском кинофестивале работа Сокурова была удостоена двух наград.

Оба фильма снимал французский кинооператор Брюно Дельбоннель, лауреат премии "Сезар" (фильм "Долгая помолвка"), многократный номинант на премию "Оскар".

Фильмы будут демонстрироваться с закадровым переводом.

С 21 июня кинотеатр предлагает еще несколько картин режиссера: "Тихие страницы", "И ничего больше", "Мать и сын", сериалы "Духовные голоса" (первая часть) и "Повинность" (пятая часть).

Александр Сокуров во время съемок фильма "Фауст". Фото: Пресс-служба кинокомпании Proline Film

В день рождения мастера в киноцентре студии "Ленфильм" стартует ретроспектива работ Александра Сокурова, которая охватит период с 1978 года по настоящее время. Представлять фильмы зрителям будут участники съемочной группы, а также киноведы, кинокритики, историки, философы и другие специалисты. В афише - "Одинокий голос человека" (будет демонстрироваться в отреставрированной режиссерской редакции), "Тихие страницы", документальные ленты "И ничего больше", "Московская элегия" и многие другие.

А 14 июля Александр Сокуров представит документальные фильмы "Восточная элегия" и "Элегия из России". Этот показ состоится на открытии выставки "Одинокий голос человека", посвященной юбилею мастера. Развернется она в пространстве культурно-выставочного центра киностудии.

На закрытии выставки 29 августа впервые в истории все фильмы тетралогии власти - "Молох", "Телец", "Солнце" и "Фауст" - будут показаны одним сеансом. Как сообщает пресс-служба киностудии, ленты "Молох" и "Телец" будут демонстрироваться в отреставрированной версии, проведенной "Ленфильмом" совместно с Госфильмофондом России в 2021 году.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Александр Сокуров

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