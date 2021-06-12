Как регионы СЗФО празднуют День России

В Архангельске одной из центральных площадок торжества стал пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского. Здесь стартовал музыкальный флешмоб гармонистов, которые будут исполнять попурри песен о России. Кроме того, для творческих музыкальных коллективов в течение дня будет работать "открытый микрофон".
Накануне в столице Поморья, по информации регионального правительства, стартовал первый межрегиональный фестиваль национальных культур "Гармоничная Россия". Свое искусство продемонстрировали артисты из Архангельской области, Северной Осетии, Башкортостана, Коми, Карелии, Марий Эл, Удмуртии.
Концерт начался с выступления известных архангельских гармонистов Сергея Громова, Арсения Синюшкина, Сергея Петрова, Владимира Серебренникова и Александра Дерябина. Коллектив "Мирас" из Башкортостана исполнил национальные танцы и песни народов республики, сыграл на традиционных инструментах, таких как курай и кыл-кубыз. Этнофольклорный ансамбль "Мурсескем" Республики Марий Эл запомнился и зрелищными танцами, и игрой на марийской волынке, барабане и свирели.
В День России музыканты дадут еще два концерта. Кроме того, они присоединились к праздничному флешмобу на проспекте Чумбарова-Лучинского.
В Кафедральном соборе Калининграда в День России исполнят музыкально-драматическое произведение "Сказание об Александре Невском". В его основу легли музыкальные сочинения Михаила Глинки, Александра Бородина, Сергея Прокофьева, литературные фрагменты из "Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра", стихи Пушкина и Майкова, а также строки современной российской поэтессы Карины Филипповой.
Музыкальная история об Александре Невском, кстати, откроет международный фестиваль "Орган+". А основные праздничные гуляния пройдут в Центральном парке культуры и отдыха. Там весь день будут работать творческие мастерские, фотозоны. Заведения общепита презентуют блюда национальной кухни народов России.
В столице Заполярья празднование Дня России стартовало ранним утром с выставки техники и вооружения УФСИН и самого северного в мире предприятия-пассажироперевозчика, который базируется в Мурманске. В ближайшие часы на главной городской сцене стартует праздничный концерт. Здесь участники торжества коллективно исполнят гимн России, пройдет праздничный флешмоб мурманской молодежи. Специальный гость праздника - петербургский folk-show коллектив "Колесо".
В Псковской области в честь Дня России запланированы более 20 акций. Из-за ситуации с распространением COVID-19 в основном они пройдут дистанционно. Некоторые уже стартовали. Так, в рамках всероссийских акций #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово участники читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и публикуют видео в социальных сетях.
Театрально-концертная дирекция Псковской области приняла участие в хоровой акции "За родину, за Россию". Гимн Российской Федерации исполнил архиерейский хор Свято-Успенского Печерского монастыря.
В 19 часов на горе Соколиха у монумента в память о Ледовом побоище выступит губернаторский симфонический оркестр региона. Артисты исполнят концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор Сергея Рахманинова. Солировать будет лауреат 15-го Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев.
В Коми в честь Дня России активисты Общероссийского народного фронта вывесили триколоры на самых высоких башенных кранах в районе улицы Тентюковской в Сыктывкаре. Здесь возводят высотки, и представители застройщика с энтузиазмом согласились поучаствовать в акции. Флаги будут развеваться все предстоящие длинные выходные.
Жители Великого Новгорода в День России могут принять участие в необычной акции. Тем, кто поставит прививку от коронавирусной инфекции в автомобиле передвижной прививочной бригады на площади Победы-Софийской, дадут бесплатные приглашения на концерт государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова, который состоится 15 июня. А также на интерактивное шоу ростовых кукол "Большие приключения маленького сыщика", запланированное на 21 июня. Предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа предложил жителям 12 июня выйти на улицы в традиционных костюмах своего народа. Акция-дефиле "Надень народное на День России" призвана подчеркнуть красоту, уникальность, своеобразие и важность многонациональной культуры нашей страны. На призыв откликнулись представители как коренных народов Севера, так и других народностей, представленных в НАО.