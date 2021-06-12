Как регионы СЗФО празднуют День России

Жители Северо-Западного федерального округа празднуют День России. В регионах традиционно проходят концерты, ярмарки, фестивали национальных культур и национальной кухни. Есть и оригинальные мероприятия и акции.

В Архангельске одной из центральных площадок торжества стал пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского. Здесь стартовал музыкальный флешмоб гармонистов, которые будут исполнять попурри песен о России. Кроме того, для творческих музыкальных коллективов в течение дня будет работать "открытый микрофон".

Накануне в столице Поморья, по информации регионального правительства, стартовал первый межрегиональный фестиваль национальных культур "Гармоничная Россия". Свое искусство продемонстрировали артисты из Архангельской области, Северной Осетии, Башкортостана, Коми, Карелии, Марий Эл, Удмуртии.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Концерт начался с выступления известных архангельских гармонистов Сергея Громова, Арсения Синюшкина, Сергея Петрова, Владимира Серебренникова и Александра Дерябина. Коллектив "Мирас" из Башкортостана исполнил национальные танцы и песни народов республики, сыграл на традиционных инструментах, таких как курай и кыл-кубыз. Этнофольклорный ансамбль "Мурсескем" Республики Марий Эл запомнился и зрелищными танцами, и игрой на марийской волынке, барабане и свирели.

В День России музыканты дадут еще два концерта. Кроме того, они присоединились к праздничному флешмобу на проспекте Чумбарова-Лучинского.

В Кафедральном соборе Калининграда в День России исполнят музыкально-драматическое произведение "Сказание об Александре Невском". В его основу легли музыкальные сочинения Михаила Глинки, Александра Бородина, Сергея Прокофьева, литературные фрагменты из "Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра", стихи Пушкина и Майкова, а также строки современной российской поэтессы Карины Филипповой.

Музыкальная история об Александре Невском, кстати, откроет международный фестиваль "Орган+". А основные праздничные гуляния пройдут в Центральном парке культуры и отдыха. Там весь день будут работать творческие мастерские, фотозоны. Заведения общепита презентуют блюда национальной кухни народов России.

В столице Заполярья празднование Дня России стартовало ранним утром с выставки техники и вооружения УФСИН и самого северного в мире предприятия-пассажироперевозчика, который базируется в Мурманске. В ближайшие часы на главной городской сцене стартует праздничный концерт. Здесь участники торжества коллективно исполнят гимн России, пройдет праздничный флешмоб мурманской молодежи. Специальный гость праздника - петербургский folk-show коллектив "Колесо".

В Псковской области в честь Дня России запланированы более 20 акций. Из-за ситуации с распространением COVID-19 в основном они пройдут дистанционно. Некоторые уже стартовали. Так, в рамках всероссийских акций #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово участники читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и публикуют видео в социальных сетях.

Театрально-концертная дирекция Псковской области приняла участие в хоровой акции "За родину, за Россию". Гимн Российской Федерации исполнил архиерейский хор Свято-Успенского Печерского монастыря.

В 19 часов на горе Соколиха у монумента в память о Ледовом побоище выступит губернаторский симфонический оркестр региона. Артисты исполнят концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор Сергея Рахманинова. Солировать будет лауреат 15-го Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев.

В Коми в честь Дня России активисты Общероссийского народного фронта вывесили триколоры на самых высоких башенных кранах в районе улицы Тентюковской в Сыктывкаре. Здесь возводят высотки, и представители застройщика с энтузиазмом согласились поучаствовать в акции. Флаги будут развеваться все предстоящие длинные выходные.

Фото: Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Жители Великого Новгорода в День России могут принять участие в необычной акции. Тем, кто поставит прививку от коронавирусной инфекции в автомобиле передвижной прививочной бригады на площади Победы-Софийской, дадут бесплатные приглашения на концерт государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова, который состоится 15 июня. А также на интерактивное шоу ростовых кукол "Большие приключения маленького сыщика", запланированное на 21 июня. Предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа предложил жителям 12 июня выйти на улицы в традиционных костюмах своего народа. Акция-дефиле "Надень народное на День России" призвана подчеркнуть красоту, уникальность, своеобразие и важность многонациональной культуры нашей страны. На призыв откликнулись представители как коренных народов Севера, так и других народностей, представленных в НАО.