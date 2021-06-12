Как регионы СЗФО празднуют День России

Новости

Депутата Госдумы Ларису Шойгу похоронили в Москве 15:13
Британский врач назвал внешние симптомы рака щитовидной железы 15:08
"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца 15:05
В Кремле прокомментировали планы Байдена на отдельную пресс-конференцию 15:03
Космонавты с МКС поздравили граждан с Днем России 14:49
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж 14:32
Власти Москвы призвали горожан к осторожности из-за непогоды 14:16
Гинцбург рассказал о российской "армии охотников за микробами" 14:07
Сына Евгения Моргунова похоронили вместе с матерью 14:05
Хорватские футболисты не преклонят колени перед игрой Евро с англичанами 13:59
Аршавин заявил, что он против иностранцев в сборной России 13:48
Мбаппе заявил, что пока не принял решение о новом контракте с "ПСЖ" 13:47
Вышел трейлер 2-го сезона сериала "Видеть" - теперь с Батистой 13:46
В центре Москвы задержан мужчина, продававший боевые ордена 13:45
Задержан второй за неделю чиновник Минобрнауки 13:40
СК возбудил уголовное дело после похищения девочки в Видном 13:37
Марюс Вайсберг показал каст американского ремейка "Иронии судьбы" 13:29
Греция продлила до 21 июня прежний порядок въезда граждан России 13:06
Мадуро потребовал разблокировать средства на приобретения вакцины 12:58
Переболевшая COVID Лера Кудрявцева рассказала про "ковидные хвосты" 12:42
Скончался шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский 12:30
Путин заявил, что не переживает по поводу оскорблений Байдена 12:25
Видео: Иностранцы рассказали, за что они любят Россию 12:25
Президент Беларуси направил поздравления всем россиянам с Днем России 12:18
Названа опасность смены климата после перенесенного COVID-19 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
12.06.2021 13:54
Рубрика: Общество

Как регионы СЗФО празднуют День России

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область) , Алексей Михайлов (Мурманская область )
Жители Северо-Западного федерального округа празднуют День России. В регионах традиционно проходят концерты, ярмарки, фестивали национальных культур и национальной кухни. Есть и оригинальные мероприятия и акции.
Первый межрегиональный фестиваль национальных культур "Гармоничная Россия" стартовал в Архангельске. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Первый межрегиональный фестиваль национальных культур "Гармоничная Россия" стартовал в Архангельске. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
Первый межрегиональный фестиваль национальных культур "Гармоничная Россия" стартовал в Архангельске. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

В Архангельске одной из центральных площадок торжества стал пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского. Здесь стартовал музыкальный флешмоб гармонистов, которые будут исполнять попурри песен о России. Кроме того, для творческих музыкальных коллективов в течение дня будет работать "открытый микрофон".

Накануне в столице Поморья, по информации регионального правительства, стартовал первый межрегиональный фестиваль национальных культур "Гармоничная Россия". Свое искусство продемонстрировали артисты из Архангельской области, Северной Осетии, Башкортостана, Коми, Карелии, Марий Эл, Удмуртии.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Концерт начался с выступления известных архангельских гармонистов Сергея Громова, Арсения Синюшкина, Сергея Петрова, Владимира Серебренникова и Александра Дерябина. Коллектив "Мирас" из Башкортостана исполнил национальные танцы и песни народов республики, сыграл на традиционных инструментах, таких как курай и кыл-кубыз. Этнофольклорный ансамбль "Мурсескем" Республики Марий Эл запомнился и зрелищными танцами, и игрой на марийской волынке, барабане и свирели.

В День России музыканты дадут еще два концерта. Кроме того, они присоединились к праздничному флешмобу на проспекте Чумбарова-Лучинского.

Фото: Администрация Пятигорска
На склоне горы Машук развернули 72-метровый флаг России

В Кафедральном соборе Калининграда в День России исполнят музыкально-драматическое произведение "Сказание об Александре Невском". В его основу легли музыкальные сочинения Михаила Глинки, Александра Бородина, Сергея Прокофьева, литературные фрагменты из "Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра", стихи Пушкина и Майкова, а также строки современной российской поэтессы Карины Филипповой.

Музыкальная история об Александре Невском, кстати, откроет международный фестиваль "Орган+". А основные праздничные гуляния пройдут в Центральном парке культуры и отдыха. Там весь день будут работать творческие мастерские, фотозоны. Заведения общепита презентуют блюда национальной кухни народов России.

В столице Заполярья празднование Дня России стартовало ранним утром с выставки техники и вооружения УФСИН и самого северного в мире предприятия-пассажироперевозчика, который базируется в Мурманске. В ближайшие часы на главной городской сцене стартует праздничный концерт. Здесь участники торжества коллективно исполнят гимн России, пройдет праздничный флешмоб мурманской молодежи. Специальный гость праздника - петербургский folk-show коллектив "Колесо".

В Псковской области в честь Дня России запланированы более 20 акций. Из-за ситуации с распространением COVID-19 в основном они пройдут дистанционно. Некоторые уже стартовали. Так, в рамках всероссийских акций #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово участники читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и публикуют видео в социальных сетях.

Театрально-концертная дирекция Псковской области приняла участие в хоровой акции "За родину, за Россию". Гимн Российской Федерации исполнил архиерейский хор Свято-Успенского Печерского монастыря.

В 19 часов на горе Соколиха у монумента в память о Ледовом побоище выступит губернаторский симфонический оркестр региона. Артисты исполнят концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор Сергея Рахманинова. Солировать будет лауреат 15-го Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев.

В Коми в честь Дня России активисты Общероссийского народного фронта вывесили триколоры на самых высоких башенных кранах в районе улицы Тентюковской в Сыктывкаре. Здесь возводят высотки, и представители застройщика с энтузиазмом согласились поучаствовать в акции. Флаги будут развеваться все предстоящие длинные выходные.

Фото: Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Жители Великого Новгорода в День России могут принять участие в необычной акции. Тем, кто поставит прививку от коронавирусной инфекции в автомобиле передвижной прививочной бригады на площади Победы-Софийской, дадут бесплатные приглашения на концерт государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова, который состоится 15 июня. А также на интерактивное шоу ростовых кукол "Большие приключения маленького сыщика", запланированное на 21 июня. Предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа предложил жителям 12 июня выйти на улицы в традиционных костюмах своего народа. Акция-дефиле "Надень народное на День России" призвана подчеркнуть красоту, уникальность, своеобразие и важность многонациональной культуры нашей страны. На призыв откликнулись представители как коренных народов Севера, так и других народностей, представленных в НАО.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Калининградская область СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО СЗФО Новгородская область 12 июня - День России

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
Путин назвал помощь странам с вакциной от COVID ответственностью РФ перед миром
В Кремле прокомментировали планы Байдена на отдельную пресс-конференцию
За сутки в России подтверждено 13 510 случаев COVID-19 в 85 регионах
Головин: Мы можем биться с Бельгией
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию