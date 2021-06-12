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12.06.2021 11:19
Рубрика: Общество

В Александро-Невской лавре открылась необычная выставка икон

Текст: Татьяна Тюменева
Выставка икон святого Александра Невского, приуроченная к предполагаемому историками дате рождения благоверного князя (12 июня) открылась в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. На ней представлено более сорока образов, и почти все они - из действующих храмов.
Фото: Александро-Невская лавра Фото: Александро-Невская лавра
Фото: Александро-Невская лавра

Примечательно, что экспозиция представлена в помещении Александро-Невской церкви монастыря, которая только недавно была передана обители.

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- Именно в этот храм Петр I внес на своих руках мощи святого князя, которые были перевезены из Владимира, где изначально хранились, - подчеркнул Дмитрий Мироненко, руководитель иконописной мастерской лавры. - Изначально мы хотели, чтобы выставка была в крупном государственном музее, но не получилось. Поэтому устроили у себя. На призыв передать на время работы выставки иконы откликнулись многие храмы епархии. Удалось собрать иконы разного времени создания, стиля написания, - пояснил Мироненко.

Например, на самых древних иконах Александр Невский изображен не в княжеской одежде, не в рыцарских латах, а как схимонах. Напомню, перед кончиной благоверной князь принял схиму, и именно это отражено в более древних образах. Но большая часть икон в экспозиции относится к 19 веку. Все иконы - намоленные. К ним приходили с мольбами, к ним же подходили уже со слезами радости - что исполнилось просимое. Выставка будет интересна не только людям верующим. Экспозиция представляет целый исторический пласт, связанный с именем Александра Невского.

- Александр Невский - личность настолько многогранная, что абсолютно каждый найдет в ней то, что нужно именно ему. Особенно подрастающее поколение, которое ищет героев где-то далеко, а собственных - российских, знает мало, - сказал наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий. Кстати, есть арабские хроники, в которых описывается приезд князя в Золотую Орду. И там женщины, увидев красоту и силу Александра Невского, подносили и прикладывали к нему своих детей, чтобы эта сила и красота перешла бы и к ним.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
800-летие Александра Невского будут отмечать в День России

К 800-летию Александра Невского подготовлена и издана уникальная энциклопедия "Во имя святого князя", автором-составителем которого является владыка Назарий. Трехтомник посвящен храмам, приделам и другим молитвенным местам, связанным с Александром Невским. Владыка лично в течении нескольких лет ездил по различным областям и собирал информацию.

- Знаете, какие самые сильные впечатления от поездок? Трагедия исчезновения, которую видел в некоторых русских и украинских селах. Храмы являют ее собой. Почему? Строились они капитально, и если деревня вся развалена, так и церковь - в руинах. Вместо хорошей дороги, которая когда-то вела к храму - бурелом. А от ряда храмов вообще несколько камней всего осталось, - вспоминает владыка.

Выставка в лавре продлится до 13 июля. Вход на нее свободный.

Фото: Александро-Невская лавра
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