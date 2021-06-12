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12.06.2021 15:30
Рубрика: Общество

В Ленобласти День России отметили забегом, а в Петербурге - ярмаркой

Текст: Марина Ледяева
В День России на символической границе Петербурга и Ленинградской области - в деревне Новосаратовке Свердловского городского поселения - подняли флаги страны и региона. Праздничные события сменяют друг друга во всех уголках области и города.

В Приоратском парке Гатчины, ставшей столицей Ленобласти, День России отметили массовым забегом ленинградцев всех возрастов. Одни бежали сто метров, другие - пять километров, третьи вместе с детьми участвовали в семейной эстафете.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
Как регионы СЗФО празднуют День России

А в Выборге открылся первый театральный фестиваль "Культурный Выборг. Адаптация". Его изюминка в том, что искусство театра вписано в различные локации с учетом особенностей города. В программе - драматургическая лаборатория, показы спектаклей театра "На Литейном" на открытых площадках Выборгского замка и постановки для детей.

В Северной столице одной из главных площадок праздника стал парк 300-летия Санкт-Петербурга с большой спортивной и творческой программой. Участники поискового движения установили палатку-музей, в которой представили свои находки - предметы времен Великой Отечественной войны. В парке также развернулась выставка современной военной техники и средств связи.

В парке "Озеро Долгое" в Приморском районе Петербурга второй день гуляет "Славянская ярмарка" - традиционный фестиваль народного искусства. В этом году он собрал 1200 участников из 20 регионов России и зарубежных стран. Это фолк-артисты, народные коллективы и мастера. На "Славянских подворьях" представлены традиционные изделия из дерева, керамики и ткани, игрушки и посуда. Можно поучаствовать в мастер-классе по плетению из лозы, вышивке, гончарному или кузнечному делу. Гости с удовольствием меряются силами в народных играх и забавах - мини-лапте или городках, а также смотрят показательные выступления с бревном и шашкой. Одно из центральных событий фестиваля - четырехчасовой концерт народных коллективов под открытым небом.

В историческом парке "Россия - моя история" к Дню России подготовили большую празднично-публицистическую программу. Ее открыла выставка современных художников, на которой представили триптих "Сны Петра" Анатолия Рыбкина, работы петербуржцев из коллекции "Путь мастера", а также художественный проект "Сто лет вместе. Казань - Санкт-Петербург транзит".

В 16.00 стартует четырехчасовой видеомарафон, который будет транслироваться на сайте и Youtube-канале парка. В ходе него известные деятели культуры и науки, представители разных профессий поделятся своими размышлениями о том, что волнует россиян сегодня, и о будущем страны.

Программу продолжат "Поэтические чтения" и танцплощадка "Русский вальс", на которой артисты балета предложат всем желающим разучить с ними танцевальные движения.

В этом году День России в Санкт-Петербурге совпал с чемпионатом Европы по футболу - в 22.00 на поле стадиона "Газпром Арена" выйдут сборные России и Бельгии. Болельщиков примет и главная фан-зона на Конюшенной площади, которая открылась накануне.

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