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Рубрика: Культура

В Петербурге 13 июня начнется музыкальный фестиваль Stereoleto

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге 13 и 14 июня пройдет юбилейный - двадцатый - фестиваль независимой современной музыки Stereoleto.
С 2019 года фестиваль проходит в гавани Васильевского острова. Фото: Пресс-служба фестиваля Stereoleto С 2019 года фестиваль проходит в гавани Васильевского острова. Фото: Пресс-служба фестиваля Stereoleto
С 2019 года фестиваль проходит в гавани Васильевского острова. Фото: Пресс-служба фестиваля Stereoleto

Как сообщают организаторы, на сцену общественного пространства "Севкабель Порт" выйдут французская группа L'Impératrice, певец из Финляндии Jesse Markin, группа "Би-2", Иван Дорн, Антоха МС, Sunsay, Zero People, RSAC, Tesla Boy, "Петля Пристрастия", "Электрофорез", "Куртки Кобейна" и другие музыканты.

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На фестивале будут работать четыре сцены. На одной из площадок под названием "Звук вокруг" выступит внушительный десант из пятнадцати молодых коллективов.

В честь юбилея откроется выставка StereoMoments, рассказывающая о главных достижениях проекта за 20 лет. На ней будут представлены различные артефакты, афиши и стена со всеми артистами, в разные годы выступавшими на фестивале в Петербурге. Это 800 музыкантов, среди которых такие звезды, как Massive Attack, David Byrne, Nick Cave and The Bad Seeds, Future Sound Of London, Gotan Project, Regina Spektor, Franz Ferdinand, Земфира, "Аквариум", "Сплин" и многие другие.

В этом году ожидалось участие британского электронного дуэта Metronomy, но его пришлось отложить до следующего фестиваля. Не состоятся и выступления музыкантов из Исландии и Австралии. Зато при поддержке институтов Франции и Финляндии в Петербурге на фестивале Stereoleto выступят одна из лучших концертных групп Европы - парижская L'Imperatrice - и финский поп-артист родом из Либерии c русской фамилией Jesse Markin.

- L'Imperatrice стали очень большими звездами во Франции - думаю, что именно так должна звучать диско-музыка. А Маркин - это просто крутейший соул, - поясняет основатель фестиваля Илья Бортнюк. - Кроме того, особенное внимание советую обратить на артиста "Тима ищет свет", это прямо открытие года. На мой вкус, еще отличные истории представляют МС Сенечка, Антоха МС и SunSay - последний, кстати, выступит у нас с духовой секцией.

Весь последний год фестивалю, как и другим музыкальным проектам, пришлось сталкиваться с ограничениями, отменами и бесконечными переносами. Но его основатель настроен оптимистично.

- Мог ли я представить двадцать лет назад, когда придумал фестиваль, что на нем будут выступать легендарные артисты, навеки вписанные в мировую историю музыки? Я счастлив, что стал частью этой истории, что сам фестиваль стал историей нашего любимого города и самое главное - что эта история продолжается, - отмечает Илья Бортнюк.

Независимый музыкальный фестиваль Stereoleto проводится в Петербурге ежегодно с 2001 года. До 2018 года он проходил на Елагином острове, затем - на территории исторического завода в гавани Васильевского острова. На фестивале выступают как уже известные, так и начинающие музыканты. Организаторы не ограничивают участников в жанрах, делая ставку на индивидуальность. Фестивалю удалось стать одной из визитных карточек города в области современной музыки.

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