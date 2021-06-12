В Петрозаводске выяснили подробности гибели в озере трех подростков

В Петрозаводске стали известны подробности гибели подростков в акватории Онежского озера. Как выяснилось, трое 15-летних ребят были учащимися девятого класса средней школы № 38. 20 июня у них должен был состояться выпускной.

Четверо мальчишек пошли купаться в районе Берегового переулка, сообщил на странице в соцсети глава Карелии. Подростки не справились с течением в холодной воде. Выплыл к берегу только один. Как рассказал подросток, один из ребят начал тонуть, а двое попытались его спасти.

Прокуратура Карелии организовала проверку по факту гибели в акватории Онежского озера трех несовершеннолетних. Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

С родителями погибших ребят работают психологи. Управление МЧС призывает родителей принять повышенные меры безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми на водных объектах.