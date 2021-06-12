К проекту пляжа "Маяк" в Сочи привлекли разработчиков островов в Дубае

В Сочи после реконструкции частично открылся городской пляж "Маяк". Устроители расширили зону променада, обустроили береговую территорию и облагородили пространство вокруг. К проекту реконструкции сочинские власти привлекли и международных экспертов. Некоторые из них, например, занимались разработкой островов в Дубае. Здесь станет возможно не только загорать и плавать, но и проводить деловые встречи и заниматься спортом.

Для сочинского пляжа из Ростовской области привезли 42 железнодорожных вагона желтого песка, который сейчас проходит санитарную обработку. Кстати, песчаный пляж будет организован на отдельной территории, береговая линия останется галечной.

Долгое время участок набережной в районе пляжа "Маяк" был закрыт для гостей. Теперь туристы могут свободно пройтись и наслаждаться видами открытого моря. Для этого пришлось снести аквапарк и ночной клуб "Малибу". Между прочим, за снос последнего собственнику бизнеса пришлось заплатить миллиард рублей.

Что касается пляжа, устроители решили поменять гидротехнические сооружения и создать единую пляжную зону. При этом, согласно математическому моделированию, новая концепция не окажет негативное влияния, а качество морской воды даже улучшится.

Говоря о сроках реализации проекта, организаторы рассчитывают на пять-шесть лет, из которых три года займет проектирование и столько же подготовка площадки и непосредственно строительство. Кроме того, вывески и фасады близлежащих торговых павильонов и кафе будут приведены к единому стилю.

Как отметили представители мэрии курорта, эта большая сумма затрат. Из них часть заложена в федеральную программу развития Сочи, а также многие инвесторы и заинтересованные лица готовы участвовать в реализации этого проекта.

По словам главного архитектора Сочи Антона Глушкова, сейчас проходит первый этап большого комплексного проекта развития центральной набережной.

- Это самое любимое и интересное место для туристов и жителей, большинство гостей старается здесь пройти, но, к сожалению, параметры не отвечали современным запросам и не справлялись с потоком людей, - объяснил он. - Фактически мы создаем второе пространство в России - здесь наряду со столицей будут проводиться культурные мероприятия. Точную сумму я не могу озвучить, но речь идет о миллиардах рублей. Перед Олимпиадой-2014 проект большой зоны променада оценивался в 14 миллиардов рублей. Когда будет более проведена точная экспертиза и подготовлена проектная документация, с учетом инфляции сумма наверняка увеличится.