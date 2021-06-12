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12.06.2021 12:37
Рубрика: Экономика

К проекту пляжа "Маяк" в Сочи привлекли разработчиков островов в Дубае

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи после реконструкции частично открылся городской пляж "Маяк". Устроители расширили зону променада, обустроили береговую территорию и облагородили пространство вокруг. К проекту реконструкции сочинские власти привлекли и международных экспертов. Некоторые из них, например, занимались разработкой островов в Дубае. Здесь станет возможно не только загорать и плавать, но и проводить деловые встречи и заниматься спортом.
Фото: Ирина Белова/РГ Фото: Ирина Белова/РГ
Фото: Ирина Белова/РГ

Для сочинского пляжа из Ростовской области привезли 42 железнодорожных вагона желтого песка, который сейчас проходит санитарную обработку. Кстати, песчаный пляж будет организован на отдельной территории, береговая линия останется галечной.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Долгое время участок набережной в районе пляжа "Маяк" был закрыт для гостей. Теперь туристы могут свободно пройтись и наслаждаться видами открытого моря. Для этого пришлось снести аквапарк и ночной клуб "Малибу". Между прочим, за снос последнего собственнику бизнеса пришлось заплатить миллиард рублей.

Что касается пляжа, устроители решили поменять гидротехнические сооружения и создать единую пляжную зону. При этом, согласно математическому моделированию, новая концепция не окажет негативное влияния, а качество морской воды даже улучшится.

Говоря о сроках реализации проекта, организаторы рассчитывают на пять-шесть лет, из которых три года займет проектирование и столько же подготовка площадки и непосредственно строительство. Кроме того, вывески и фасады близлежащих торговых павильонов и кафе будут приведены к единому стилю.

Как отметили представители мэрии курорта, эта большая сумма затрат. Из них часть заложена в федеральную программу развития Сочи, а также многие инвесторы и заинтересованные лица готовы участвовать в реализации этого проекта.

По словам главного архитектора Сочи Антона Глушкова, сейчас проходит первый этап большого комплексного проекта развития центральной набережной.

- Это самое любимое и интересное место для туристов и жителей, большинство гостей старается здесь пройти, но, к сожалению, параметры не отвечали современным запросам и не справлялись с потоком людей, - объяснил он. - Фактически мы создаем второе пространство в России - здесь наряду со столицей будут проводиться культурные мероприятия. Точную сумму я не могу озвучить, но речь идет о миллиардах рублей. Перед Олимпиадой-2014 проект большой зоны променада оценивался в 14 миллиардов рублей. Когда будет более проведена точная экспертиза и подготовлена проектная документация, с учетом инфляции сумма наверняка увеличится.

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