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Рубрика: Общество

В День России тюменцы поиграли в семью

Текст, фото: Ирина Никитина (Тюмень)
В День России команда тюменского молодежного театрального центра "Космос" презентовала горожанам новый перформанс. Если в прошлом году это был подарок в виде спектакля-аудиопроменада "Гражданин С" в сопровождении чат-бота в telegram, то сейчас - "игра в семью", которая олицетворяет такие непохожие друг на друга регионы страны, существующие, тем не менее, как единое целое.

Пять треков по 20 минут были успешно разыграны в импровизированной четырехкомнатной квартире. Солидное жилище, кстати, обустроили на площади прямо перед входом в центр и наполнили его предметами из недавнего прошлого, извлеченными участниками проекта с антресолей, балконов и сараев (какие чувства могут вызвать самовар, здоровенный термос, махровый ковер во всю стену, связанные крючком коврики, резные табуретки, книжки издательства "Речь", кроме восторга?!). В нем есть кухня, гостиная, кабинет, спальня, детская и коридор. На полу - карта России и примелькавшиеся народные девизы городов ("Ростов - папа, Одесса - мама", "Счастье не за горами", "Все в порядке - мы с Камчатки", ну и конечно западно-сибирское "Тюмень - столица деревень"…). А живут там баба Даша, дед Семен, папа Ваня, мама Оксана, дети Юлька и Артемка - актеры театральной мастерской "Комната".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Семья переезжает - так случилось. Искренне желает перемен лишь отец. Остальных новый поворот жизни по-настоящему пугает - они спорят, ссорятся, поучают друг друга, да попросту играют на нервах. Время идет, коробки под вещи до сих пор стоят пустые… Тут, как водится, на помощь спешат дальние родственники, соседи, сослуживцы. По замыслу организаторов ими становятся случайные прохожие, вытянувшие билетик с ролью (это может быть внучатая племянница или тренер Артемки). С общей помощью семейству все же удается выехать из квартиры… и распечатать следующую главу бытия, не всегда спокойного, но, в общем-то, счастливого.

- Мы думали, как можно рассказать землякам о Дне России без ложного патриотизма, без всех этих шапок-ушанок и балалаек… Была идея сделать импровизированное застолье с представителями разных национальностей, когда все сидят вместе, вспоминают разные истории, поют. Но пошли дальше и оформили квартиру, олицетворяющую нашу большую густонаселенную страну, - рассказала руководитель художественного отдела "Космоса" Мария Хайбуллина.

Если новый перформанс отзовется у тюменцев, его можно будет повторить и на следующий год. А вообще механика придумки такова, что ее реально трансформировать под разные события и праздники, ведь главный посыл "мы все разные, но все-таки мы вместе" от этого точно не пострадает.

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