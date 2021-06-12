На границе Свердловской области и ХМАО в ДТП погибли четыре человека

В Ивдельском районе Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, четыре человек погибли, в том числе двое детей, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Прибывшие врачи оказывают им медицинскую помощь.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции Ивделя в 11.25 по местному времени из ОМВД города Советского в Ханты-Мансийском автономном округе.

"Из первоначальной информации следовало, что при столкновении двух легковых автомобилей Nissan Qashqai и Geely на трассе Ивдель - Югорск примерно в 10 километрах от границы Свердловской области и ХМАО имеются пострадавшие, про погибших не сообщалось. В реальности ситуация оказалась драматичнее. Оба транспортных средства имеют номера 86-го региона, это ХМАО. Одна машина из Приобья, вторая из Сургута. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают представители МВД.

На месте трагедии работает оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД подполковника полиции Михаила Животникова и нарядов ГИБДД. Полицейские организуют движение транспортных потоков в объезд эпицентра аварии.