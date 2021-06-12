Тюменская студентка поедет на строительство атомной станции в Бангладеш

Летний трудовой семестр третьекурсница Тюменского индустриального университета и представитель студотряда "Веста" Виктория Привалова, в будущем инженер промышленного и гражданского строительства, начнет далеко от России. Девушка прошла серьезный отбор госкорпорации "Росатом" и в конце июня в составе объединения "Лотос", куда вошли два десятка русских студентов, отправится в округ Пабна Народной Республики Бангладеш на АЭС "Руппур".

- С собой возьму хорошее настроение и энтузиазм, - не скрывает эмоций Вика. - Надо же было вытянуть счастливый билет! Я буду заниматься исполнительной документацией. За месяц обещали зарплату в 30 тысяч рублей. Кто-то скажет, что мало… Но для меня на первом месте сейчас - возможность поработать за границей, да еще в атомной отрасли, попрактиковаться в английском языке.

Кстати, Привалова - вторая тюменка, удостоенная такой чести. Три года назад в международный отряд на "Руппур" прорвался Кудратулло Хайруллоев, ныне сотрудник корпорации.

Всего же в это лето Тюменская область отправит на работу по всей стране более 900 бойцов, что в два раза больше по сравнению с прошлым "режимным" годом, причем некоторые отряды полностью обновили состав - выпустили "старичков" и приняли новеньких. Сибиряков ждут не только на объектах родного региона, но и в Казани, Краснодаре, Крыму, Липецке, Ульяновске, Челябинске, рассказал комиссар студотрядов Тюменской области Александр Заболотских. Первые 260 человек - парни из Тюменского колледжа водного транспорта - в навигационной вахте по местным рекам находятся с апреля.

- Зарплаты у ребят разные, в зависимости от направления. Вожатые могут получить до 25 тысяч рублей, строители - до 45, а настоящими стахановцами традиционно становятся проводники. Некоторые за сезон умудряются заработать до 90 тысяч рублей. При этом никто не отменяет колоссальный профессиональный опыт и приобретение друзей, - подчеркнул комиссар на церемонии открытия "Целины-2021" на тюменской набережной.

К слову, в прошлом году обладателем переходящего знамени как самый трудоспособный стал отряд "Веста". Кто его получит в финале нынешнего года, станет ясно после завершения всех семестров.