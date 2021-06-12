В День России екатеринбуржцы спели хором гимн страны

В Екатеринбурге праздничную программу, посвященную Дню России, открыл хор. Несколько сотен исполнителей собрались на Плотинке и спели гимн России, песни о Великой Отечественной войне. К музыкантам смогли присоединиться все желающие.

- Россия - это мы! Голос нашего хора, представлявший Свердловскую область, обязательно услышит вся страна, - обратился к землякам глава региона Евгений Куйвашев.

В Литературном квартале прошел поэтический марафон и кулинарный конкурс, работала военно-полевая кухня, где все могли отведать армейской каши.

В честь праздника бесплатно работали музеи: истории и археологии Урала, природы Урала, истории Екатеринбурга, а также музей ИЗО. В мультимедийном парке "Россия - моя история" торжественно вручили паспорта тем, кому исполнилось 14 лет.

В ЦПКиО стартовал фестиваль "Блогеры России". Хедлайнеры - Карина Кросс и Женя Ершов. Здесь же прошла встреча с пожарными. Они рассказали о своей экипировке, показали, как устроен огнетушитель, провели конкурсы. Зрители смогли сняться в ролике о технике безопасности.

После обеда на площади 1905 года свое творчество продемонстрировали выпускники детских художественных школ, Уральский государственный русский оркестр, а также музыканты Свердловской филармонии. Кульминацией концерта стала танцевальный номер в исполнении тысячи выпускников детских школ искусств 2021 года.

В это же время в ТРЦ "Академический" выбрали самую длинную косу Екатеринбурга.

Завершит праздник вечерняя молодежная программа в ЦПКиО с участием группы Juna (Казань), Dance-battle, Patrick Cash, DJ Andrew Kras.