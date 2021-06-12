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Рубрика: Общество

В старинном тюменском селе отметили День России

Текст: Юлия Резникова

В старинном татарском селе Каскара Тюменской области общественное движение "Волонтеры культуры" организовало праздничную программу, посвященную Дню России. 12 июня на площади у дома культуры "Юность" прошел масштабный концерт, который начался с исполнения гимна Российской Федерации.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Земляков порадовали своими выступлениями коллективы "Синтез", "Мультиденс", "Мелоди", "Фантики", "Дуслык", а также хор "Русская песня".

В Каскаре в дружбе и согласии проживает множество национальностей. Все праздники в селе отмечаются вместе.

Кстати

10 июня активисты тюменского регионального штаба "Волонтеров культуры" запустили онлайн-челлендж "Факты говорят". Участники найдут интересные факты о людях, проживающих в России, их поступках или интересных и редких занятиях, а найденные факты опубликуют в своих социальных сетях с хэштегами #доброволец72 и #ДеньРоссии.

Самые интересные находки попадут в подборку в группе ВКонтакте @dobrointmn, а их авторы получат имиджевые подарки добровольческого движения Тюменской области. Всего же к "Волонтерам культуры" уже присоединилось более 100 тысяч добровольцев со всей России.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область 12 июня - День России

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