Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж

Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тысяч человек, сообщает портал english.alarabiya.net.

"В свете того, что весь мир становится свидетелем продолжающегося развития пандемии коронавируса и появления новых мутаций, регистрация хаджа будет ограничена только жителями и гражданами королевства", - говорится в сообщении министерства хаджа и умры в Twitter.

Граждане в возрасте от 18 до 65 лет и полностью вакцинированные, получившие первую дозу не менее чем за 14 дней до этого, или те, кто прошел вакцинацию и выздоровел от инфекции COVID-19, могут зарегистрироваться, уточнили в министерстве.

В прошлом году из-за пандемии участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только десять тысяч человек.

Паломничество по святым местам Мекки и Медины, которое совершается в определенное время раз в год, называется хаджем, оно является одной из обязанностей мусульман. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля, передает РИА Новости.