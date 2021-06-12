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12.06.2021 19:49

Си Цзиньпин подчеркнул важность высококачественного развития Цинхай-Тибетского нагорья

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность приоритета народа, углубления реформ и открытости, чтобы добиться новых успехов в деле охраны окружающей среды и высококачественного развития в регионе Цинхай-Тибетского нагорья, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Си Цзиньпин сделал это заявление во время инспекционной поездки по провинции Цинхай на северо-западе Китая с понедельника по среду.

В ходе поездки Си Цзиньпин посетил город Синин, административный центр провинции Цинхай, и Хайбэй-Тибетский автономный округ. В понедельник днем он посетил компанию по производству ковров в Синине, где ознакомился с усилиями по сохранению местного искусства ковроткачества.

Си Цзиньпин отметил, что для продвижения высококачественного развития нужно поощрять развитие наиболее характерных для этих мест отраслей производства и наиболее жизнеспособных предприятий.

Он также призвал к созданию политической среды, которая поощряет, поддерживает и направляет развитие частных предприятий. По его словам, необходимо координировать развитие отраслей и предприятий с усилиями по увеличению занятости, содействию подъему села и укреплению национальной солидарности.

Си Цзиньпин также посетил один из микрорайонов в городе Синин. Он подчеркнул важность роли первичных партийных организаций в управлении микрорайонами, призвав к усилиям по превращению жилых сообществ в важные платформы продвижения солидарности и прогресса.

Во вторник, инспектируя уезд Гангца Хайбэй-Тибетского автономного округа, Си Цзиньпин подчеркнул важность природоохраных мер в регионе озера Цинхай.

Он призвал ускорить шаги для формирования системы природных заповедников, в которой ведущую роль играют национальные парки, основными составляющими выступают природные заповедники.

Кроме того, Си Цзиньпин посетил одну из деревень в поселке Шалюхэ, куда переселились скотоводы. В гостях у одного из скотоводов из числа представителей тибетской национальности Си Цзиньпин отметил, что Компартия Китая завоевала поддержку народа благодаря беззаветному служению ему и усилиям ради процветания и счастья всех национальностей страны.

В ходе беседы с сельчанами Си Цзиньпин сказал, что к тому времени, когда КНР отметит столетие со дня своего образования, китайская нация, без сомнений, займет еще более прочное место в семье мировых наций.

По словам Си Цзиньпина, ни одна национальность не должна оставаться в стороне от процесса всестороннего построения модернизированного социалистического государства, и мечта о великом возрождении китайской нации может быть реализована только на основе национального единства.

В среду утром Си Цзиньпин заслушал доклад о работе комитета КПК и правительства провинции Цинхай. Он позитивно оценил достижения, достигнутые этой провинцией в разных аспектах.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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