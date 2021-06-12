Суперцикл для нефти - до какого предела могут вырасти цены

Под разговоры о неминуемом близком конце нефтяной эры марка Brent побила двухлетний рекорд, в момент преодолев рубеж 73 доллара за баррель, а североамериканский сорт WTI закрепился выше 70 долларов впервые с 2018 года. Все чаще можно услышать о новом суперцикле для нефти, такому же, как наблюдался в первой половине прошлого десятилетия, когда она стоила выше 100 долларов.

Сейчас цены растут на ожиданиях восстановления спроса на нефть и нефтепродукты уставшего от ковидного пессимизма рынка. Как риск воспринимается только опасность снятия санкций США с Ирана, хотя всем ясно, что потенциальные два миллиона баррелей в сутки, которые может прибавить к мировому предложению нефти Иран, не появятся в один момент. Процесс наращивания добычи будет постепенным.

За кадром остается сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, возобновление роста количества заболевших COVID-19 в некоторых странах и увеличение запасов бензина в США на семь миллионов баррелей по итогам прошлой недели. Зато биржевые игроки охотно реагируют на любые позитивные новости - расширение авиасообщения в Европе, открытие границ для туристов, рост вакцинации и снижения запасов нефти в США на 5,2 миллиона баррелей.

Суперцикл для нефти уже начался, но, учитывая, что рост цен больше вызван сдерживанием предложения производителями по условиям сделки ОПЕК+, а не фактическим дефицитом, потенциал роста котировок ограничен 80 долларами за баррель, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, сохраняющуюся зависимость нефтяного рынка от информационного поля и хрупкость достигнутого баланса продемонстрировало неправильное толкование новостей о снятии американских санкций с трех иранцев, что за несколько минут снизило котировки на два процента 10 июня.

Немного иной точки зрения придерживается, начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Он считает, что суперцикл только для нефти, без участия всех прочих товаров, маловероятен. Специфический резкий рост цен на нефть возможен, если чрезмерный акцент на альтернативной энергетике без сохранения достаточных резервных мощностей на классических источниках энергии наложится на недоинвестирование в добычу углеводородов.

В такой ситуации даже небольшое увеличение спроса, в том числе и резкого сезонного всплеска, может вызвать рост цен. Если альтернативная генерация не будет поспевать за потребностями в энергии экономики, нефтяные котировки могут устремиться на новые исторические максимумы. Но и в этом случае маловероятно, что вверх не уйдут также цены, на некоторые цветные металлы, используемые в той же альтернативной энергетике.

В отношении сегодняшнего дня, Александров уточнил, что до конца году прогнозы сохраняются консервативные - 67-75 долларов за баррель марки Brent. По его мнению, рост выше 80 долларов возможен, если удачно сложится конъюнктура на рынке.