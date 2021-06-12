Суперцикл для нефти - до какого предела могут вырасти цены

Новости

От взыва в шахте в Колумбии пострадали 12 человек 05:24
В ЦБ готовят маркировку компаний с признаками нелегальной деятельности 05:00
При прокладке трассы Москва - Казань найдены 23 памятника археологии 05:00
Отказаться от пластиковой посуды в День России призвали граждан страны 04:00
В столице Аргентины снизят санитарные ограничения по COVID-19 03:17
Дальний Восток отметит День России флешмобами и полетами на параплане 03:15
Путин заявил, что Байден радикально отличается от Трампа 02:37
Путин: Отношения России и США сейчас находятся на самом низком уровне 02:22
Байден "заблудился" во время саммита G7 01:54
Три подростка утонули в Петрозаводске 01:22
Манчини прокомментировал победу Италии над Турцией 00:44
Дания - Финляндия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:15
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в российских регионах 00:10
Бельгия - Россия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Коронавирус и смерть Джорджа Флойда принесли Пулитцеровские премии 11.06.2021
Скончался Нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси 11.06.2021
Награждены медики, проводившие операцию во время пожара в Благовещенске 11.06.2021
После первого тайма матча Италия - Турция счет 0:0 11.06.2021
Госслужащие США смогут вернуться в офисы без вакцины против COVID 11.06.2021
Девушка упала с 86 этажа башни в "Москве-Сити" 11.06.2021
Возврат денег за несостоявшиеся туры предложили растянуть до 2023 года 11.06.2021
В Москве прокуратура "воскресила" ошибочно признанного умершим пенсионера 11.06.2021
Володин одобрил вынесение проекта о суррогатном материнстве на Совет Госдумы 11.06.2021
УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины 11.06.2021
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 11.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
12.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Суперцикл для нефти - до какого предела могут вырасти цены

Текст: Сергей Тихонов
Под разговоры о неминуемом близком конце нефтяной эры марка Brent побила двухлетний рекорд, в момент преодолев рубеж 73 доллара за баррель, а североамериканский сорт WTI закрепился выше 70 долларов впервые с 2018 года. Все чаще можно услышать о новом суперцикле для нефти, такому же, как наблюдался в первой половине прошлого десятилетия, когда она стоила выше 100 долларов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас цены растут на ожиданиях восстановления спроса на нефть и нефтепродукты уставшего от ковидного пессимизма рынка. Как риск воспринимается только опасность снятия санкций США с Ирана, хотя всем ясно, что потенциальные два миллиона баррелей в сутки, которые может прибавить к мировому предложению нефти Иран, не появятся в один момент. Процесс наращивания добычи будет постепенным.

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Нефть подорожала до рекордных значений

За кадром остается сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, возобновление роста количества заболевших COVID-19 в некоторых странах и увеличение запасов бензина в США на семь миллионов баррелей по итогам прошлой недели. Зато биржевые игроки охотно реагируют на любые позитивные новости - расширение авиасообщения в Европе, открытие границ для туристов, рост вакцинации и снижения запасов нефти в США на 5,2 миллиона баррелей.

Суперцикл для нефти уже начался, но, учитывая, что рост цен больше вызван сдерживанием предложения производителями по условиям сделки ОПЕК+, а не фактическим дефицитом, потенциал роста котировок ограничен 80 долларами за баррель, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, сохраняющуюся зависимость нефтяного рынка от информационного поля и хрупкость достигнутого баланса продемонстрировало неправильное толкование новостей о снятии американских санкций с трех иранцев, что за несколько минут снизило котировки на два процента 10 июня.

Немного иной точки зрения придерживается, начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Он считает, что суперцикл только для нефти, без участия всех прочих товаров, маловероятен. Специфический резкий рост цен на нефть возможен, если чрезмерный акцент на альтернативной энергетике без сохранения достаточных резервных мощностей на классических источниках энергии наложится на недоинвестирование в добычу углеводородов.

В такой ситуации даже небольшое увеличение спроса, в том числе и резкого сезонного всплеска, может вызвать рост цен. Если альтернативная генерация не будет поспевать за потребностями в энергии экономики, нефтяные котировки могут устремиться на новые исторические максимумы. Но и в этом случае маловероятно, что вверх не уйдут также цены, на некоторые цветные металлы, используемые в той же альтернативной энергетике.

В отношении сегодняшнего дня, Александров уточнил, что до конца году прогнозы сохраняются консервативные - 67-75 долларов за баррель марки Brent. По его мнению, рост выше 80 долларов возможен, если удачно сложится конъюнктура на рынке.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
Путин заявил, что Байден радикально отличается от Трампа
Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян
Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит