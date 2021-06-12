Туристам посоветовали не брать наличные доллары на Кубу

Власти Кубы призвали прибывающих на Остров свободы туристов не брать с собой наличные доллары. Рекомендация была вызвана озвученным накануне решением властей страны запретить местным банкам принимать наличные доллары от физических и юридических лиц.

"С 21 июня согласно принятым мерам наличные доллары перестанут приниматься банками к зачислению на счет. Тем, кто приедет в страну, следует иметь с собой любую другую валюту, принимаемую в стране", - отметил в эфире национального телевидения первый зампред Центробанка Кубы Франсиско Маиобре. При этом чиновник отдельно подчеркнул, что проблем с оплатой банковскими картами не возникнет.

Впрочем, расплачиваться наличными долларами на Кубе и так было нельзя. Хождение наличное американской валюты здесь попросту запрещено. Пополнить банковские карты долларами на Кубе туристы также не могут: сегодня в стране можно пополнять только карты, выданные местными банками, которых у туристов в принципе не может быть.

На Кубе все чаще можно услышать мнение о том, что истинная задача местных властей - остановить спрос на доллары внутри страны. Ведь именно отсутствие доступной населению наличной валюты вызвало резкий рост курса доллара на "черном рынке". В условиях, когда кубинцы не могут купить доллары в официальных обменных пунктах по установленному курсу в 24 песо за 1 доллар, "уличный" курс уже перешагнул отметку в 70 песо.

Причина острой потребности кубинцев в долларах лежит на поверхности. Сейчас на Кубе работает множество магазинов, где расплатиться можно исключительно долларовыми банковскими картами. Причем если раньше это были преимущество магазины бытовой техники, то сегодня появляется все больше продуктовых валютных магазинов, которые становятся единственной возможностью купить жизненно необходимые продукты, которых просто нет в других магазинах.