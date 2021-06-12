На выставке E3 компания Ubisoft представила новую игру Rainbow Six Extraction.

В ее геймплейной основе, очевидно, лежит Rainbow Six Siege - главными героями выступают знакомые по "Осаде" оперативники с похожим набором вооружения и гаджетов.

Но теперь игроки будут не сражаться друг с другом, а сообща противодействовать инопланетным враждебным формам жизни.

На первый взгляд игровой процесс похож на встречу Left 4 Dead с зомби-режимом Call of Duty.

Релиз запланирован на 16 сентября на ПК и двух поколениях консолей Sony и Microsoft. При этом обещан кроссплей между всеми платформами.