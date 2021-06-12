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Ubisoft представила новую игру Rainbow Six Extraction

Текст:   Богдан Бобров
12.06.2021,  
22:18

На выставке E3 компания Ubisoft представила новую игру Rainbow Six Extraction.

В ее геймплейной основе, очевидно, лежит Rainbow Six Siege - главными героями выступают знакомые по "Осаде" оперативники с похожим набором вооружения и гаджетов.

Но теперь игроки будут не сражаться друг с другом, а сообща противодействовать инопланетным враждебным формам жизни.

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На первый взгляд игровой процесс похож на встречу Left 4 Dead с зомби-режимом Call of Duty.

Релиз запланирован на 16 сентября на ПК и двух поколениях консолей Sony и Microsoft. При этом обещан кроссплей между всеми платформами.

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Фото: istock
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