На выставке E3 компания Ubisoft представила новую игру Rainbow Six Extraction.
В ее геймплейной основе, очевидно, лежит Rainbow Six Siege - главными героями выступают знакомые по "Осаде" оперативники с похожим набором вооружения и гаджетов.
Но теперь игроки будут не сражаться друг с другом, а сообща противодействовать инопланетным враждебным формам жизни.
На первый взгляд игровой процесс похож на встречу Left 4 Dead с зомби-режимом Call of Duty.
Релиз запланирован на 16 сентября на ПК и двух поколениях консолей Sony и Microsoft. При этом обещан кроссплей между всеми платформами.