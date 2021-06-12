Ученые предложили построить коллайдер на Луне

Пока космические агентства ведущих стран только планируют повторить миссии с посадкой человека на Луну, физики уже рассматривают возможность построить там гигантский коллайдер.

Сейчас диаметр кольца знаменитого Большого адресного коллайдера в ЦЕРН, разгоняющего частицы, почти 27 километров. В планах новый гигантский ускоритель с кольцом почти в 100 километров. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Во всяком случае фантазировать никто не запрещает. И вот Джеймс Бичем из Университета Дьюка и Франк Циммерман из ЦЕРН пишут, что " лунный" коллайдер может стать следующим инструментом для изучения тайн природы.

Конечно, в обозримой перспективе такой грандиозный инструмент не будет создан. Но идея очень заманчивая. Ведь не Луне не действует множество земных ограничений, а значит кольцо коллайдера может пройти просто по ее экватору и достичь почти 11 тысяч километров. Практически все сооружения понадобится устраивать на глубине, где они будут защищены от космической радиации и микрометеоритов. Но если будущей технике это окажется по силам, физики получат уникальный инструмент. По расчетам ученых, энергия протон-протонных столкновений в нем может достигать 14 ПэВ, что в тысячи раз мощнее, чем в Большом адронном коллайдере. Такой феномен, по мнению авторов идеи, может совершить самые невероятные открытия, о которых мы сегодня даже не догадываемся. Материал представлен в arxiv.org.