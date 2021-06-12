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12.06.2021 17:59
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как специя пробивает защиту бактерий от антибиотиков

Текст: Юрий Медведев

Вещество, способное пробить защиту бактерий от атаки антибиотиков, исследовала международная группа ученых, куда входят специалисты Донского государственного технического университета. Оказалось, что эфирные масла растения кардамона зеленого препятствуют формированию биопленок, с помощью которых у бактерий вырабатывается устойчивость к антибиотикам.

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Эффект достигается за счет подавления у бактерий химического "языка", на котором они сообщают всему сообществу о том, что в среде обитания возникли опасные для них условия. По сути, это сигнал SOS, чтобы начинать возводить оборонительные редуты против антибиотиков. В итоге и образуются защитные пленки. Кардамон заставляет бактерии замолчать, что позволяет антибиотикам успешно проводить свою атаку, а значит побеждать болезнь.

Ученые уверены, что кардамон может быть использован при разработке новых препаратов для борьбы с устойчивостью бактерий. Отметим, кардамон зеленый - одна из самых дорогих пряностей, у нее множество применений, прежде всего в медицине.

Вместе с российскими учеными в работе участвовали специалисты из Китая, США, Пакистана и Ирака. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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