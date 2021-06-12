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Рубрика: Экономика

В ЦБ готовят маркировку компаний с признаками нелегальной деятельности

Текст: Руслан Мельников
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

О готовящейся маркировке участников финансового рынка, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности, сообщила заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Речь идет о компаниях, организациях и сайтах, вошедших в "черный список" Банка России. Сейчас их около 1 800, но этот перечень будет постоянно обновляться. Соответствующие переговоры с сетевыми поисковиками уже ведутся.

"Думаю, через несколько месяцев станет известно, как такая маркировка будет выглядеть", - отметила Алла Храпунова.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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