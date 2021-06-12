В ЦБ готовят маркировку компаний с признаками нелегальной деятельности

О готовящейся маркировке участников финансового рынка, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности, сообщила заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова.

Речь идет о компаниях, организациях и сайтах, вошедших в "черный список" Банка России. Сейчас их около 1 800, но этот перечень будет постоянно обновляться. Соответствующие переговоры с сетевыми поисковиками уже ведутся.

"Думаю, через несколько месяцев станет известно, как такая маркировка будет выглядеть", - отметила Алла Храпунова.