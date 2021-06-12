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12.06.2021 20:42
Рубрика: В мире

В Чикаго при стрельбе на улице один человек убит, 9 получили ранения

Текст: Александр Саможнев

В результате стрельбы в южной части Чикаго рано утром в субботу одна женщина была убита, девять других граждан получили ранения, сообщает телеканал CBS News.

Двенадцать человек пострадали при стрельбе в американском Остине

Полиция разыскивает двух стрелков, которые, по данным правохранителей, причастны к убийству 29-летней женщины в районе Чатем сразу после 2 часов ночи "Я посмотрела на толпу и увидела, что люди разбегаются. Два человека упали на землю", - рассказала свидетель Эбони Уотсон. Дама транслировала инцидент в ходе прямой трансляции в Facebook.

Полиция прилагает усилия для задержания стрелков по горячим следам. Проводятся следственные мероприятия на месте происшествия, опрашиваются свидетели. Пока каких-либо версий причин стрельбы не озвучивалось.

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