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12.06.2021 07:00
Рубрика: Экономика

В каких банках можно получить льготную сельскую ипотеку под 3%

Текст: Татьяна Карабут, Марина Трубилина
Ряд банков после долгого перерыва возобновил выдачу льготной сельской ипотеки под 3%. Из-за ажиотажного спроса лимиты, предусмотренные на 2021 год, были быстро исчерпаны. Перерыв в приеме заявок по программе достигал пяти месяцев. Однако до сих пор ряд крупных банков не принимают заявки на сельскую ипотеку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, в банке "Центр-инвест" "РГ" рассказали, что сейчас заявки на сельскую ипотеку они не принимают из-за отсутствия лимита средства по программе. "Письмо-запрос на увеличение лимита на 2021 год банк направил в Минсельхоз России, но ответа мы пока не получили", - пояснили в банке. Прием заявок они остановили в феврале 2021 года. В апреле 2021 года банку добавили средств, и прием заявок был возобновлен. Но 30 апреля он вновь был остановлен. В "Центр-инвесте" сообщили, что наблюдают большой спрос по программе. И при увеличении лимита на 2021 год возобновят прием заявок. По состоянию на 1 июня 2021 года банк заключил чуть более 1,2 тыс. договоров на сумму 2,5 млрд руб.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Основным оператором программы является Россельхозбанк. В нем оперативно не ответили на запрос "РГ". Но на сайте организации указано, что из-за повышенного спроса объем субсидий по программе исчерпан. И выдача льготной сельской ипотеки приостановлена. Пока дополнительных средств нет, банк предлагает взять ипотеку на сельских территориях на стандартных условиях. "Это позволит не упустить объект недвижимости и время. Как только программа возобновится, можно будет рефинансировать кредит по ставке льготной сельской ипотеки", - говорится в сообщении банка.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме представитель Сбера заявил о возобновлении приема заявок по программе. Выделенный на 2021 год лимит был исчерпан за месяц. В итоге сельскую ипотеку не выдавали с начала февраля этого года. По программе банк уже выдал 19,5 тыс. кредитов на сумму 35 млрд руб.

Пять месяцев не выдавали сельскую ипотеку в банке "ДОМ.РФ", рассказал "РГ" директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин. Возобновил выдачу кредитов банк в мае. Сейчас банк оформил 110 кредитов на 230 млн руб.

Банк РНКБ принимает заявки и выдает кредиты в рамках льготной программы по сельской ипотеке. Всего с момента начала работы банка по данной программе (с сентября 2020 года) было выдано 159 кредитов на 345 млн руб., сообщили "РГ" в банке.

Фото: iStock
Сельской ипотеке на время урежут финансирование

В Минсельхозе "РГ" рассказали, что к концу мая 2021 года выдано 29,3 тыс. новых кредитов в рамках программы сельской ипотеки. За весь прошлый год программой воспользовались 45 тыс. семей. На 2021 год в федеральном бюджете на сельскую ипотеку с учетом дополнительно выделенных 1,2 млрд руб. из резервного фонда правительства предусмотрено 5,3 млрд рублей. Но на фоне повышенного спроса и повышения ключевой ставки Банка России, многие кредитные организации уже исчерпали выбранные лимиты. "Правительством решается вопрос о выделении дополнительного финансирования на сельскую ипотеку в размере 2 млрд руб. Это позволит улучшить жилищные условия дополнительно 19 тыс. семей", - сообщили в Минсельхозе.

Сельская ипотека выдается под 0,1-3% годовых. Первоначальный взнос составляет от 10%. Для первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала. Максимальный срок кредита - 25 лет. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб. для всех регионов, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа - в них лимит повышен до 5 млн руб. Но в ближайшее время сумму планируется увеличить до 5 млн руб. для всех регионов. Выдают сельскую ипотеку несколько банков: Сбербанк, Россельхозбанк, "Центр-инвест", "АК БАРС", "Дальневосточный банк", РНКБ, Энергобанк, "Левобережный", "ДОМ.РФ", ВТБ, Альфа-банк. Кредит можно получить на покупку квартиры (как в новостройке, так и на вторичном рынке), дома или участка. С 2021 года в программе участвуют только дома не выше 5 этажей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Компании Финансы Россельхозбанк

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