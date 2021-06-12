В Кремле прокомментировали планы Байдена на отдельную пресс-конференцию

В Кремле назвали практикой американского президента планы Джо Байдена на отдельную пресс-конференцию после встречи с Владимиром Путиным.

"Как мы знаем, президент США также провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости.

В комментарии ТАСС он также подчеркнул, что отказ от общего брифинга Путина и Байдена не говорит о невысоких ожиданиях.

Песков напомнил, что по завершении переговоров Путин выйдет отдельно на общение с российском пулом журналистов.