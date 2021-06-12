В МФТИ начинают работу олимпиадные школы

С 13 июня стартуют Олимпиадные школы МФТИ для школьников 6-10 классов, увлеченных естественными и точными науками. Будет три очных и две дистанционных смены по математике, физике, информатике и химии.

В 2020 году из-за пандемии Физтех полностью перевел школы на онлайн-формат, но и в этом году организаторы не откажутся от него. Три очные смены традиционно пройдут на кампусе МФТИ и позволят участникам почувствовать себя настоящими студентами. Еще две смены пройдут только онлайн - чтобы доступ к знаниям получили и те, кто не сможет приехать в Физтех лично.

Первая очная смена пройдет с 13 по 25 июня, вторая с 18 по 30 июля, а третья с 1 по 13 августа. Дистанционные смены - с 18 по 29 июля и с 1 по 12 августа. Что нужно, чтобы попасть в этот интеллектуальный "лагерь"? Зарегистрироваться на сайте Летней олимпиадной школы МФТИ и пройти входное тестирование по выбранному направлению. Внимание: пройти тест можно всего один раз, второй попытки не будет. На каждой смене участников ждут 20 учебных пар по 1,5 часа, индивидуальные разборы домашних заданий с ассистентами, дорешивания, лабораторные и практические занятия, развлекательные и спортивные мероприятия. За подготовку ребят отвечают члены жюри олимпиад, кандидаты наук и просто талантливые и опытные педагоги, преподаватели сильнейших технических вузов России. Напомним, Олимпиадные школы МФТИ традиционно проводят во время школьных каникул. Ежегодно они собирают сотни ребят из разных регионов России и стран мира - Беларуси, Казахстана, Украины, Болгарии, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Бельгии, Саудовской Аравии и многих других. Всего с 2013 года на сменах побывали более 7000 школьников.