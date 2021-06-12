В Минпромторге исключили дефицит упакованной воды после введения маркировки

Маркировка бутилированной воды не провоцирует дефицит товаров на рынке, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, в каждой товарной группе, где обязательная маркировка уже введена, не возникло никаких проблем.

"Если компании участвуют в экспериментах, если они вовремя начинают подготовку к маркировке, то их продукция присутствует на рынке. Если же бизнес игнорирует требования законодательства, не участвует в необходимых процессах, то он не сможет продавать свою продукцию", - отметил Евтухов.

Эксперимент по маркировке бутилированной воды закончился 1 июня. Как следует из проекта постановления Минпромторга, вводить обязательную маркировку упакованной воды планируется в два этапа: для минеральной воды - с 1 декабря 2021 года, для остальной бутилированной воды - с 1 марта 2022 года.

Единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров планируется внедрить до 2024 года. Она должна охватить все отрасли промышленности. С помощью маркировки можно будет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине.