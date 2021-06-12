В Париже задержали мужчину, бросившего муку в лидера левой партии

Мужчина, бросивший муку в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона на манифестации в Париже, взят под стражу, сообщает телеканал BFMTV.

Он был задержан в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино за "умышленное насилие в отношении лица, несущего государственную службу". Кроме того, телеканал информировал о втором задержанном.

Инцидент произошел перед началом "Марша за свободы", организованного левыми партиями и профсоюзами, Меланшон находился в начале колонны демонстрантов и отвечал на вопросы журналистов. Внезапно из толпы мужчина бросил в политика муку.