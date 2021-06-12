В полиции рассказали, как не стать жертвой мошенников в Сети

В МВД предупредили о росте числа интернет-мошенников. Преступники дают ложные объявления о продаже каких-либо товаров. Деньги в виде предоплаты получают, но товар не высылают.

"За последние несколько лет количество мошенничеств, совершаемых через сеть интернет, значительно возросло. Если вы решили купить товар с рук или продать ненужную вам вещь, будьте внимательны. Мошенники нередко выдают себя за покупателей или продавцов", - сообщили в пресс-службе московской полиции.

Помимо товаров мошенники, бывает, "сдают жилье в аренду" или предлагают какие-то услуги. В любом случае, переведя деньги заранее, люди не получают ничего - ни аренды, ни товаров, ни услуг.

В полиции, чьи слова приводит ТАСС, советуют не переводить предоплату на виртуальные кошельки через терминал экспресс-оплаты. Вернуть переведенные таким образом деньги уже не получится. Также перед тем, как совершать покупку в интернете, специалисты по кибербезопасности советуют изучить страницу продавца, проверить его по отзывам и комментариям и посмотреть, когда был создан тот или иной сайт или магазин. Если он существует меньше месяца, то лучше отказаться от покупки.

"Проверьте наличие офиса данного магазина, удостоверьтесь, что такой дом существует, посмотрите его на карте в интернете. Можно также "пробить" в интернете продавца по базе черных списков", - такие рекомендации дают профессионалы.

А под видом покупателей преступники действуют другим способом. Они звонят честным продавцам, давшим какие-либо объявления, и говорят, что хотят перевести предоплату на их карту. При этом спрашивают не только ее номер, но и конфиденциальные три цифры, которые написаны на обратной стороне каждой банковской карты. Этого делать нельзя. В полиции подчеркнули, что для перевода денег достаточно знать только номер карты.