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Рубрика: Власть

В России могли появиться "московские" штаммы коронавируса

Текст: Айсель Герейханова
Новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве. Об этом заявил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным после церемония вручения госпремий в Кремле. "Сейчас мониторим ситуацию по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логунов.

"Их все больше и больше", - отреагировал глава государства. Логунов признал, что их действительно много, но не все из них опасны. "Мы не должны пропустить тот штамм, который изменится значительно, и мы должны работать на опережение", - сказал он. По словам Логунова, необходимо выявлять их, чтобы при необходимости адаптировать и делать новые делать варианты вакцины, как это происходит с гриппом. Сейчас такой необходимости нет, но мониторинг ведется.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Путин поинтересовался у ученых, которые разработали вакцину "Спутник V", с чем они связывают рост заболеваемости коронавируса в Москве. На это директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нужно подталкивать людей, чтобы они заботились о своем здоровье, имея в виду вакцинацию. По его мнению, в Москве необходимо привить в 7-8 раз больше граждан, в то время как сейчас вакцинируют десять тысяч человек в день.

Он привел в пример советский опыт, когда на директоров предприятий возлагали ответственность за вакцинацию их сотрудников.

Путин в ответ сказал, что в России люди традиционно относятся настороженно ко всем подобным процедурам. "Но, на мой взгляд, после того как вакцинировано уже 18 млн и ни одного осложнения, это достаточное убедительное доказательство, что вакцинирование должно вестись шире", - заявил президент.

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