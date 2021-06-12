В России появится правкомиссия по садоводческим товариществам

В России до конца года будет создана правительственная комиссия по садоводческим товариществам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

"Указанную правительственную комиссию планируется создать в 2021 году", - говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что необходимость создания единого органа обусловлена тем, что сейчас за регулирование вопросов сферы садоводства отвечают сразу несколько органов власти.

Предполагается, что комиссию возглавит один из вице-премьеров.

Орган займется обеспечением согласования действий органов власти по различным вопросам садоводческих и огороднических товариществ. Кроме того, комиссия разработает основные направления по совершенствованию правового регулирования в сфере садоводства и огородничества.